В Самаре завершился городской этап соревнований по хоккею «Золотая шайба»

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На территории городского округа Самара завершился городской этап соревнований по хоккею «Золотая шайба». В этом году 266 мальчишек из дворовых хоккейных команд Самары встретились на льду турнира. Всего в рамках городского этапа состоялось 28 игр.

В мероприятии принимали участие команды внутригородских районов городского округа Самара в трёх возрастных группах:

- cтаршие юноши 2006-2007 г.р.;

- средние юноши 2008-2009 г.р.;

- младшие юноши 2010-2011 г.р.

По итогам соревнований победителями и призерами стали:

Старшая группа

1 место – команда «Чайка» (Красноглинский внутригородской район);

2 место – команда «Союз» (Промышленный внутригородской район);

3 место – команда «Меридиан» (Куйбышевский внутригородской район).

Средняя группа

1 место – команда «Меридиан» (Куйбышевский внутригородской район);

2 место – команда «Сатурн» (Октябрьский внутригородской район);

3 место – команда «Чайка» (Красноглинский внутригородской район).

Младшая группа

1 место – команда «Чайка-1» (Красноглинский внутригородской район);

2 место – команда «Чайка-2» (Красноглинский внутригородской район);

3 место – команда «Меридиан» (Куйбышевский внутригородской район).

Победители и призеры соревнований награждены медалями, кубками и дипломами Департамента физической культуры и спорта Администрации городского округа Самара.

Команды, ставшие победителями в каждой возрастной категории, примут участие в областном этапе соревнований по хоккею «Золотая шайба», передает пресс-служба горадминистрации.

Фото: пресс-служба горадминистрации