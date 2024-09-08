В Самаре завершились соревнования "Стальная воля"

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Самара впервые принимала всероссийские соревнования по адаптивному футболу, на которые собрались 600 спортсменов из 25 регионов России.



Представители Самарской области сыграли в футболе глухих и футболе ампутантов. Также впервые в "Стальной воле" выступила сборная Поволжья по трансплант-футболу со спортсменами из Самары и Тольятти в составе.



Сборная Самарской области по футболу глухих стала победителем соревнований среди юношей. Владимир Веденеев был признан лучшим игроком турнира.



Победителей и призеров соревнований "Стальной воли" поздравили врио министра спорта Самарской области Лидия Рогожинская и представители "Крыльев Советов", в том числе главный тренер команды Игорь Осинькин и защитник Николай Рассказов.



Подробности и результаты - на сайте РФС

Фото: РФС