В Самаре завершились областные соревнования по футболу среди лиц с ОВЗ

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10 августа прошел турнир Самарской области по спорту лиц с поражением опорно-двигательного аппарата в дисциплине "футбол ампутантов". В этом виде игры спортсмены передвигаются на костылях, а вратарь играет одной рукой.



Со счетом 1:0 победу одержала команда "Крылья Мечты"-1.



10 и 11 августа проводился Кубок Самарской области по спорту лиц с интеллектуальными нарушениями в дисциплине "мини-футбол (футзал)". В соревнованиях участвовали 10 команд, состоящих из игроков с нарушениями интеллектуального развития. Впервые участниками соревнований стали атлеты, проживающие в психоневрологических интернатах Самарской области в Похвистнево, Жигулевске, Приволжье и Красноярском районе.



По результатам соревнований первое место заняла команда "Крылья Мечты"-1 из Самары, второе - ГБУ СО "Приволжский дом-интернат" села Приволжье, третье - "Крылья Мечты"-2.

Фото: минспорта СО