В Самаре юные фигуристы ДНР проходили тренировочный сбор под руководством самарских тренеров 

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Врио министра спорта Самарской области Лидия Рогожинская приняла участие в показательных выступлениях юных фигуристов ДНР.



Спортсмены посетили Самару по приглашению Губернатора региона Дмитрия Азарова. На протяжении нескольких недель фигуристы проходили тренировочный сбор на льду спортивного комплекса «Крытый каток» под руководством самарских тренеров ГАУ ДО СО «СШОР №1».



Разместили команду гостей в живописном уголке города - гостиничном комплексе на территории ГАУ ДО «Спортивная школа «Чайка» у подножия знаменитых Сокольих гор. В свободное от тренировок время ребятам был организован насыщенный досуг. Они познакомились с достопримечательностями губернии, посещали бассейн, соревнования и культурные мероприятия, а также участвовали в творческих и кулинарных мастер-классах.



Благодаря Главе региона, в мае 2022 года Самарская область стала первым субъектом РФ, который заключил соглашение о взаимодействии с конкретной территорией Донбасса. Наш регион стал оказывать городу Снежное содействие в скорейшем восстановлении экономики и инфраструктуры, а также развитию социальной сферы.

Фото: минспорта СО