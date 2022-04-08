В Самаре выступят все звезды фигурного катания России в шоу Этери Тутберидзе

168

24 апреля в Дворце спорта пройдет уникальное шоу самых титулованных фигуристов России и мира «Чемпионы на льду». Только раз в год, по завершении соревновательного сезона, самарцы могут увидеть исключительное зрелище.

Team Tutberidze — это одна из лучших тренерских команд, которая воспитала целую плеяду победителей. В ее составе — Этери Тутберидзе, Сергей Дудаков и Даниил Глейхенгауз.

Все звезды олимпийской сборной подарят зрителям вечер спорта, красоты и незабываемых впечатлений. Гости шоу увидят соревновательные программы, с которыми российские фигуристы уже установили ряд мировых рекордов и вышли на соревновательный олимпийский лед Пекина. Шоу состоится сразу после завершения всех главных стартов сезона — Игр в Китае и чемпионата мира.

Сложнейшие элементы и запоминающиеся образы не оставят равнодушными как давних поклонников фигурного катания, так и тех, кто только открывает его для себя. Безусловно, это одно из самых ярких культурно-спортивных событий 2022 года, пишет 63.ру.

Участники шоу — все спортсмены команды Team Tutberidze, среди которых:

Алина Загитова — олимпийская чемпионка и серебряный призер Олимпиады, чемпионка мира и Европы, чемпионка России;

Евгения Медведева — двукратный серебряный призер Олимпиады, двукратная чемпионка мира и бронзовый призер чемпионата мира, двукратная чемпионка Европы, двукратная чемпионка России;

Анна Щербакова — олимпийская чемпионка, чемпионка мира, двукратный серебряный призер чемпионата Европы, трехкратная чемпионка России;

Камила Валиева — олимпийская чемпионка, чемпионка Европы, чемпионка России, чемпионка мира среди юниоров;

Александра Трусова — серебряный призер Олимпиады, бронзовый призер чемпионата мира, двукратный бронзовый призер чемпионата Европы. Впервые в истории исполнила пять четверных прыжков на Олимпийских играх;

Евгения Тарасова и Владимир Морозов — двукратные серебряные призеры Олимпиады, двукратные чемпионы Европы, двукратные серебряные и бронзовые призеры чемпионата мира, трехкратные серебряные и двукратные бронзовые призеры чемпионата Европы, трехкратные чемпионы России.

Также зрители увидят специально приглашенных фигуристов — лидеров сборной России.