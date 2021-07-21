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В Самаре впервые пройдет чемпионат Вооруженных Сил по парашютному спорту

21 июля 2021 10:27
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В Самаре впервые пройдет чемпионат Вооруженных Сил по парашютному спорту

В Самаре на военном аэродроме Кряж Центрального военного округа впервые пройдет чемпионат Вооруженных Сил Российской Федерации по парашютному спорту.

В соревнованиях примут участие более 100 сильнейших спортсменов-военнослужащих в составе 7 команд, представляющих военные округа, рода и виды войск ВС РФ, а также ЦСКА и ДОСААФ. В составе команд выступят более 50 парашютисток.

Военнослужащие посоревнуются в двух дисциплинах: точность приземления и акробатика. В точности приземления прыжки с парашютом будут выполняться с высоты 1000 метров, при приземлении спортсмен должен показать минимальное отклонение от нулевой отметки диаметром в 2 сантиметра. В групповой и индивидуальной акробатике прыжки с парашютом будут выполняться с высоты 2200 метров, в ходе которых личный состав выполнит определенный комплекс фигур. Всего будет разыграно 48 комплектов наград в индивидуальных и командных зачетах.

Соревнования пройдут с 24 по 30 июля на военном аэродроме Кряж, в них будут задействованы вертолеты Ми-8 Центрального спортивного клуба армии Министерства обороны.

Фото: Pixabay.com

Теги: вооруженные силы парашютный спорт

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