В Самаре утвердили региональную программу «Мастер спорта»

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Во вторник, 3 сентября, врио губернатора Самарской области Вячеслав Федорищев провел встречу с заслуженными мастерами спорта, тренерским сообществом и руководителями федераций, в время которой была представлена региональная программа «Мастер спорта». Она формировалась в течение последних трех месяцев на основе предложений, идей и инициатив спортсменов и жителей региона, а ее реализация рассчитана на ближайшие 5 лет. Цель новой программы – создать условия для того, чтобы каждый житель области в любом возрасте мог получить возможность стать мастером спорта.

«Наша задача состояла в том, чтобы сформировать такую систему, в который мы бы ответили на вопросы мотивации наших спортсменов Самарской области, предложили бы новые меры поддержки тренерского корпуса, спортивных школ в наших селах, муниципальных образованиях, городах. И занялись развитием нашей инфраструктуры – реконструкцией и ремонтов объектов, созданием новых», – напомнил руководитель области.

Вячеслав Федорищев подчеркнул, что документ как живой организм: он будет постоянно дополняться новыми направлениями работы, «исходя из того, что будет подсказывать жизнь и профессиональное сообщество, исходя из тех направлений, которые будут наиболее перспективными с точки зрения видов спорта».

Благодаря федеральному проекту «Спорт — норма жизни» нацпроекта «Демография», реализуемого по поручению Президента России Владимира Путина, доля жителей Самарской области, систематически занимающихся физкультурой и спортом, на сегодняшний день составляет более 57%. К 2030 году этот показатель должен вырасти до 70%.

Врио министра спорта Самарской области Лидия Рогожинская отметила, что новая региональная программа призвана укрепить спортивную инфраструктуру, удовлетворить потребность в обеспечении населения спортсооружениями, создать дополнительные стимулы для занятия спортом абсолютно для всех категорий граждан. Особое внимание будет уделено подготовке спортивного резерва и развитию спорта высших достижений.

«Программа «Мастер спорта» включает в себя 9 ключевых показателей, основные среди которых: доля граждан, систематически занимающихся физкультурой и спортом; доля спортсменов-разрядников; уровень обеспеченности спортивными объектами», – обозначила Лидия Рогожинская.

Среди важнейших задач программы – развитие и постоянная поддержка детско-юношеского спорта. Программой предусмотрено ежегодное выделение субсидий из регионального бюджета муниципальным образованиям на приобретение спортивной экипировки, инвентаря и оборудования. В текущем году уже заключены соглашения на выделение субсидий всем 37 муниципальным образованиям на 47 миллионов рублей. На эти средства закупят более 900 комплектов игровой формы для муниципальных команд, лыжные комплекты, оборудование для волейбольных, футбольных, баскетбольных площадок. Кроме того, поддержку получат муниципальные спортивные школы – будет выделено порядка 36 млн рублей.

Одна из важных задач программы «Мастер спорта» – развитие кадрового потенциала. Уже в следующем году начнется реализация программа «Земский тренер», которая позволит привлечь молодых специалистов для работы в сельской местности. Тренерам будем выплачиваться материальная помощь.

Помимо прочего, программой предусмотрено ежегодное увеличение количества мероприятий для детей и молодежи, жителей среднего и старшего возраста. В регионе ежегодно проводится более 1000 официальных региональных физкультурных мероприятий и спортивных соревнований. А будет еще больше. Уже с этого года программой предусмотрено проведение Кубка Губернатора по компьютерному спорту среди студентов, а также проведение «Спартанских игр» среди первокурсников. Пройдут и гонки на воде «Жигулевская миля».

Важно, что новая программа предусматривает расширение социальной поддержки спортсменов и тренеров. Введено единовременное вознаграждение за присвоение спортивных разрядов и почетных званий. Сумма составит от 20 до 150 тысяч рублей. На сегодняшний день на данную выплату уже претендуют 155 спортсменов Самарской области.

Дополнительной мерой поддержки спортсменов и тренеров стала выплата по итогам выступления на Спартакиадах России в размере от 15 до 150 тыс. рублей. Также программой будут предусмотрены социальные выплаты сильнейшим спортсменам на приобретение жилья начиная с 2025 года. Это одно из ключевых направлений, на которое обращали внимание представители спортивной общественности.

Необходимым компонентом развития спорта в регионе является пропаганда здорового образа жизни. В настоящее время на телеканале «Губерния» выходит новая телепрограмма «Мастера спорта». Она делает спортсменов Самарской области более узнаваемыми, повышает популярность разных видов спорта, информирует широкую аудиторию о реализуемой региональной программе, показывает доступность занятий физкультурой и спортом, рассказывает о возможностях участия в спортивно-массовых мероприятиях и тем самым мотивирует жителей к здоровому образу жизни.

Создание условий для занятий физической культурой напрямую зависит от доступности спортивных сооружений. Программой предусмотрено создание более 500 новых объектов: площадок для воркаута в рекреационных зонах, универсальных спортивных площадок, физкультурно-оздоровительных комплексов открытого типа, «умных» спортплощадок в виде модульных сооружений, физкультурно-оздоровительных комплексов, и, конечно, крупных спортивных объектов таких, как легкоатлетический манеж, дворец единоборств и центр водных видов спорта.

Важно отметить, что программой предусмотрена возможность проведения реконструкции и капитальных ремонтов ранее построенных спортивных объектов. Только в текущем году на это уже предусмотрено 192 млн рублей.

«Наша основная цель – к 2036 году войти в 30-ку лучших регионов страны по уровню обеспеченности спортивными объектами. По доле граждан, которые систематически занимаются физической культурой и спортом, мы стремимся попасть в 20-ку сильнейших субъектов страны. Самое главное – мы нацелены на то, чтобы сохранить свое преимущество и удержаться в десятке регионов страны по уровню подготовки спортивного резерва и спорта высших достижений», – подчеркнула в своем докладе Лидия Рогожинская.

Отдельное внимание было уделено было уделено развитию спортивной школы в Новокуйбышевске. В учреждении нет директора, который мог принимать управленческие решения и формировать бюджет на будущий год. «В Новокуйбышевске есть целый комплекс проблем, связанных с тем, что не принимаются решения, – заявил глава региона. – Проблема в школе – управленческая. Руководитель будет назначен в течение месяца. Ответственным за это будет являться министерство спорта Самарской области вместе с городской администрацией».

Во время встречи прозвучал еще целый ряд предложений, в том числе по предоставлению грантовой поддержки региональных спортивных федераций, а также некоммерческих спортивных организаций на проведение мероприятий.

Вячеслав Федорищев подчеркнул, что необходимые средства для успешной реализации программы, нужно предусмотреть при рассмотрении регионального бюджета. Глава региона призвал участников встречи – спортсменов и тренеров – максимально участвовать в реализации программы. «Нам необходимо обеспечить максимально качественную обратную связь со спортсменами, с коллегами, которые с нами сейчас здесь, которые участвуют в нашей работе. Поэтому совет при губернаторе по развитию спорта нам необходимо уже утвердить», – поручил Вячеслав Федорищев главе областного минспорта.

Фото: Дмитрий Бурлаков, СОВА