В Самаре, Сызрани и Октябрьске пройдут соревнования при поддержке Фонда «СТАНЬ ЧЕМПИОНОМ»

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По итогам проведения конкурсного отбора получателей грантов столичного Фонда поддержки физической культуры и спорта «СТАНЬ ЧЕМПИОНОМ» в перечень победителей вошли представители Самарской области: ГАУ ДО СО «Спортивная школа олимпийского резерва №2», СОДОО «Клуб боевых искусств «Сатори» и СРОО «Молодежная инициатива».



Средства гранта будут направлены на подготовку и проведение физкультурных и спортивных мероприятий в Самарской области. Среди них – фестиваль «Плавать раньше, чем ходить». Он планируется в Октябрьске в июне месяце. А также второй турнир по спортивной гимнастике на призы бронзового призера Олимпийских игр в Сиднее-2000 Максима Алешина, который пройдет в августе в Сызрани.