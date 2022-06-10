В Самаре стартует всероссийское беговое движение «5 вёрст»

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В субботу, 11 июня, состоится официальное открытие серии еженедельных забегов в парке Гагарина для всех желающих в рамках всероссийского бегового движения «5 вёрст».

«5 вёрст» — это бесплатные еженедельные дружеские старты на 5 км в парке Гагарина. Они будут проходить всегда по субботам в 9:00 по местному времени. Дистанцию можно преодолеть в любом комфортном для себя темпе — пробежать или пройти пешком.

В мероприятии может принять участие любой желающий вне зависимости от возраста и физической формы. Для этого достаточно один раз зарегистрироваться на сайте www.5verst.ru и принести с собой Qr-код, полученный после регистрации.