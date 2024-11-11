В Самаре стартовали всероссийские соревнования по боксу на призы Василия Шишова

173

Турнир на призы заслуженного мастера спорта СССР, чемпиона мира, обладателя Кубка мира, 3-кратного чемпиона Европы, 5-кратного чемпиона СССР Василия Шишова проходит в Самарской области с 1993 года.



В этом году турнир юбилейный - тридцатый. Соревнования принимает универсальный комплекс "МТЛ Арена".



В них участвуют 150 боксеров от 19 до 40 лет из республик Башкортостан, Крым, Мордовия, Татарстан, Чечня, Краснодарского и Хабаровского края, Ханты-Мансийского автономного округа, Астраханской, Белгородской, Волгоградской, Воронежской, Калининградской, Ленинградской, Нижегородской, Оренбургской, Пензенской, Свердловской, Тюменской, Ульяновской, Челябинской и Самарской области.



Поединки пройдут в течение пяти дней. Финальные бои в весовых категориях состоятся в пятницу, 15 ноября.



Опыт Самарской области в проведении всероссийских мероприятий был отмечен на федеральном уровне: нашему региону предоставлено право в 2025 году принимать XIII международный спортивный форум "Россия - спортивная держава".