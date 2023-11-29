В Самаре состоятся соревнования по самбо среди юношей и девушек 11-12 лет

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ГУ МВД России по Самарской области приглашает всех желающих поддержать юных участников.

30 ноября на базе учебно-спортивного центра Грация» по адресу г. Самара. ул. Физкультурная,116, Самарской областной федерацией самбо совместно с ГУ МВД России по Самарской состоятся соревнования по самбо среди юношей и девушек 11-12 лет, посвященные 100-летию со дня образования физкультурно-спортивного общества «Динамо».

Начало соревнований в 11:00, торжественное награждение призеров и победителей в 16:00.

Приглашаем всех желающих поддержать юных участников.