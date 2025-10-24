Я нашел ошибку
Главные новости:
Самарцам предлагают выбрать название для библиотечного сквера
Самарцам предлагают выбрать название для библиотечного сквера
В Кинельском районе загорелся автомобиль
В Кинельском районе загорелся автомобиль
Музеи Самары и Самарской области могут принять участие в грантовых конкурсах Фонда Потанина
Музеи Самары и Самарской области могут принять участие в грантовых конкурсах Фонда Потанина
Самарцам расскажут об истории Самарского (Куйбышевского) завода аэродромного оборудования
Самарцам расскажут об истории Самарского (Куйбышевского) завода аэродромного оборудования
Министр здравоохранения РФ выступил за ужесточение мер для студентов, обучающихся по целевому направлению
Министр здравоохранения РФ выступил за ужесточение мер для студентов, обучающихся по целевому направлению
В Самаре состоялся фестиваль чемпионов комплекса ГТО «Игры ГТО»
В Самаре состоялся фестиваль чемпионов комплекса ГТО «Игры ГТО»
Министерство здравоохранения Самарской области теперь в MAX
Министерство здравоохранения Самарской области теперь в MAX
спрос на водителей грузового транспорта вырос более чем в 2 раза
Спрос на водителей грузового транспорта вырос более чем в 2 раза
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 81.27
-0.38
EUR 94.39
-0.36
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Самарцам расскажут об истории Самарского (Куйбышевского) завода аэродромного оборудования
В Самарской государственной филармонии состоится праздничный концерт «Нам-85!»
В областном центре пройдет лекция Армена Арутюнова о самарской мозаике
Весь список
  • Персональные данные
Футбол в Самаре Спортивные мероприятия Спортивные достижения ЧМ-2018 Сочи-2014

В Самаре состоялся фестиваль чемпионов комплекса ГТО «Игры ГТО»

24 октября 2025 13:54
98
В Самаре состоялся фестиваль чемпионов комплекса ГТО «Игры ГТО»

С 19 по 24 октября в Самаре на базе универсального комплекса «МТЛ-Арена» проходил фестиваль чемпионов всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» «Игры ГТО».

- Президент России Владимир Владимирович Путин отмечает, что мы должны стремиться к тому, чтобы как можно больше людей в стране занимались физической культурой и спортом, и создавать для этого все условия. Фестиваль чемпионов «Игры ГТО» - масштабный спортивный праздник, который собирает на своей площадке сильнейших участников. Подобные мероприятия являются мощным импульсом, вовлекающим все больше взрослых и детей в движение ГТО, - отметил в обращении к участникам фестиваля Министр спорта России, председатель Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев.

26 команд из 26 регионов России по 8 человек в каждой соревновались в Самаре в трех эстафетных гонках с препятствиями. В классической «Гонке ГТО» участникам нужно было выполнить ряд нормативов ГТО наиболее технично и быстро, в командной гонке участники соревновались в парах, а заключительная «Гонка чемпионов» определяла самых выносливых: тех, кто мог правильно сделать максимальное количество повторений.

- Каждая гонка сама по себе очень насыщенная, программы каждого старта разные. Определить, кто победитель, можно только по итогу прохождения всех трех гонок. Соответственно, на каждом старте команда должна была выложиться по полной, показать высокий результат. Только тогда она может стать чемпионом, - рассказала о программе фестиваля замначальника управления правления внедрения комплекса ГТО Федеральной дирекции спортмероприятий Светлана Игнатовская.

Сильнейшей командой фестиваля по сумме результатов всех трех эстафет стала сборная Белгородской области, серебро у команды Пермского края, бронза у сборной Ханты-Мансийского автономного округа.

Спортсмены Самарской области - Диана Глухова, Ольга Лопатина, Мария Серенкова, Алия Морозова, Альберт Мавлюшев, Сергей Кузнецов, Сергей Сушилин и Сергей Глушков - достойно бились за победу в каждой из эстафет.

- Занятия спортом и подготовка к выполнению комплекса ГТО дают не только физическую форму, но и энергию, и уверенность в себе. И это отражается на всех твоих действиях. Мне удалось привлечь к занятиям и детей, и супругу, и маму, и коллег на предприятии. Хочется на своем примере показывать окружающим, что никогда не поздно начинать заниматься и вести здоровый образ жизни, - поделился своей мотивацией спортсмен сборной Самарской области, постоянный участник фестивалей комплекса ГТО Сергей Глушков.

Самарская область принимала «Игры ГТО» во второй раз. Наш регион является одним из лидеров по внедрению движения ГТО. Участниками комплекса уже являются 720 000 жителей Самарской области. А с целью развития и поддержки массового спорта в регионе действует разработанная по решению губернатора Вячеслава Федорищева программа «Мастер спорта».

- В Самарской области любят спорт, любят заниматься физкультурой, а ГТО - это прямая дорога в спорт с самого детства, первое подтверждение того, что ты можешь чего-то достичь. Это влияет на всю дальнейшую жизнь. Комплекс ГТО был возрожден в 2014 году. Самарская область была одним из инициаторов этого возрождения и находится в числе лидеров движения и сейчас. Приятно видеть, сколько участников собирают всероссийские «Игры ГТО». Это показывает, насколько значимо движение ГТО, насколько люди с желанием хотят заниматься физической культурой и спортом и достигать спортивных результатов, - отметил первый заместитель министра спорта Самарской области Алексей Черняев.

Цель комплекса ГТО - вовлечение населения в систематические занятия физкультурой и спортом. Комплекс ГТО реализуется в рамках госпрограммы «Спорт России». Он доступен всем жителям России в возрасте от 6 лет и старше.

Фото – Минспорт Самарской области

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Опубликована деловая программа XIII Международного спортивного форума «Россия – спортивная держава»
24 октября 2025  12:07
Опубликована деловая программа XIII Международного спортивного форума «Россия – спортивная держава»
154
Вячеслав Федорищев с рабочим визитом посетил Исаклинский район
23 октября 2025  23:06
Вячеслав Федорищев с рабочим визитом посетил Исаклинский район
356
Самарцев предупреждают об ограничениях на улице Авроры
23 октября 2025  21:49
Самарцев предупреждают об ограничениях на улице Авроры
604
Движение транспорта через перекресток улиц Галактионовской и Красноармейской временно ограничат в Самаре
23 октября 2025  21:23
Движение транспорта через перекресток улиц Галактионовской и Красноармейской временно ограничат в Самаре
407
Жителям и гостям областной столицы предлагается проголосовать за необходимость дополнительного благоустройства четырех станций метро
23 октября 2025  15:59
Жителям и гостям областной столицы предлагается проголосовать за необходимость дополнительного благоустройства четырех станций метро
926
Весь список