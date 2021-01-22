В Самаре состоялся чемпионат Управления Росгвардии по зимнему офицерскому троеборью

138

В состязаниях приняли участие 20 сотрудников и военнослужащих. В течение нескольких дней команды практически всех подразделений Управления Росгвардии по Самарской области состязались в стрельбе, лыжных гонках и плавании.

В упорной борьбе первое место завоевала сборная ОМОН (на транспорте) Управления Росгвардии по Самарской области, "серебро" у команды СОБР "Омега", замкнули тройку лучших спортсмены из команды тольяттинского ОМОНа.

- Зимнее офицерское троеборье - уникальный вид спорта. Занятия им помогают не только сформировать военно-прикладные навыки, но и выковать всестороннее развитую и гармоничную личность, - подчеркнул начальник группы профессиональной, физической и служебной подготовки Управления Росгвардии по Самарской области, майор Андрей Морошкин.

Спортсмены, продемонстрировавшие лучшие результаты, войдут в сборную Управления, которая представит Самарскую область на ежегодном Чемпионате Приволжского округа Росгвардии по зимнему офицерскому троеборью. Масштабные состязания состоятся 26-28 января в Тольятти.