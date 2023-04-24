В Самаре состоялось открытие детского футбольного турнира, посвященного памяти сотрудников ОВД, погибших при выполнении служебных обязанностей

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В Самаре на стадионе «Волга» состоялось открытие 21 детского футбольного турнира в память сотрудников погибших при исполнении служебных обязанностей. Мероприятие проводится по инициативе Общественного совета при Главном управлении МВД России по Самарской области с 2002 года. Бессменным директором турнира на протяжении многих лет является ветеран МВД Евгений Легостаев – представитель Общественного совета при ГУ МВД России по Самарской области.

Основными целями спортивного детского турнира являются патриотическое, духовное и нравственное воспитание детей и подростков, увековечивание памяти сотрудников органов внутренних дел, отдавших свои жизни во имя сохранения мира и спокойствия в нашем обществе, пропаганда здорового образа жизни, приобщение к физкультуре и спорту.

За 20-ти летнюю историю турнира в соревнованиях приняли участие порядка 4 500 человек.

На этой недели за призовые места на поле поборются 310 юных футболистов из 10 команд городов Самары, Тольятти и Новокуйбышевска. На протяжении нескольких дней команды будут соревноваться за выход в финал и победу в турнире. Для ребят предусмотрена и культурная программа – это экскурсии, встречи со спортсменами и ветеранами спорта, а также посещение матча между командами «Крылья Советов»-«Зенит», сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

Фото: пресс-служба ГУ МВД СО