В Самаре состоится  тестирование по выполнению нормативов испытаний ГТО

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График тестирования по выполнению нормативов испытаний (тестов) ГТО в августе:



Суббота, 6 августа, Загородный парк (ЦПКиО имени Максима Горького, Самара, ул. Ново-Садовая, 150)

11.00 - 13.00

Туристский поход с проверкой туристских навыков.



Среда, 17 августа, стадион «Торпедо» (Самара, ул. Мичурина, 90)

16.00 - 18.00

Метание спортивного снаряда 500 и 700 гр, метание мяча весом 150 гр, рывок гири.



Суббота, 20 августа, стадион «Локомотив» (Самара, ул. Агибалова, 7)

19.00 - 22.00

Легкая атлетика (бег, смешанное передвижение, короткие и длинные дистанции).



Воскресенье, 28 августа, ОП «Ипподром Арена» (Самара, пр. Кирова, 320А)

09.00 - 10.00

Плавание на 25 и 50 метров.



Подробнее ГТО в Самарской области.