В Самаре состоится  тестирование по выполнению нормативов испытаний ГТО

График тестирования по выполнению нормативов испытаний (тестов) ГТО в августе:
Суббота, 6 августа, Загородный парк (ЦПКиО имени Максима Горького, Самара, ул. Ново-Садовая, 150)
11.00 - 13.00
Туристский поход с проверкой туристских навыков.
Среда, 17 августа, стадион «Торпедо» (Самара, ул. Мичурина, 90)
16.00 - 18.00
Метание спортивного снаряда 500 и 700 гр, метание мяча весом 150 гр, рывок гири.
Суббота, 20 августа, стадион «Локомотив» (Самара, ул. Агибалова, 7)
19.00 - 22.00
Легкая атлетика (бег, смешанное передвижение, короткие и длинные дистанции).
Воскресенье, 28 августа, ОП «Ипподром Арена» (Самара, пр. Кирова, 320А)
09.00 - 10.00
Плавание на 25 и 50 метров.
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