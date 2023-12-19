В Самаре состоится международная матчевая встреча по боксу

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24 декабря в столице Самарской губернии состоится международная матчевая встреча по боксу «Бокс на Волге» между командами двух стран-лидеров мирового бокса - сборной России и сборной Республики Куба. Встреча пройдет на площадке самарского спортивно-культурного комплекса «Дворец спорта имени Владимира Высоцкого» при поддержке Правительства Самарской области.

Вопреки ограничениям, налагаемым на наших спортсменов недружественными странами, Россия и в частности Самарская область, остается надежным партнером международного спортивного сообщества, а также открытой и гостеприимной площадкой для проведения международных соревнований.

Дружеская матчевая встреча объединит боксеров двух стран и послужит укреплению национальной системы спорта. В 2023 году отмечается 100-летие Минспорта России как государственного органа управления физической культуры и спорта. Турнир послужит решению важных государственных задач по физическому воспитанию, вовлечению граждан в занятия физической культурой и спортом.

«В этом году в нашем регионе мы провели уже две международные матчевые встречи. В губернию приезжали команды из Республики Беларусь и Сербии. Эти соревнования смогли посетить юные спортсмены-боксеры со всех уголков нашей области. Для них увидеть, как соревнуются великие спортсмены, - это большое событие и одновременно импульс для развития бокса в регионе. Тем более что в программе мы и на этот раз запланировали мастер-класс, который для юных спортсменов проведет опытный, именитый боксер. После таких событий мы традиционно наблюдаем приток юных спортсменов в секции бокса», - отметил председатель наблюдательного совета Самарской областной федерации бокса, врио заместителя председателя Правительства Самарской области Александр Фетисов.

Так, в преддверии турнира, 24 декабря, в 13 часов на площадке Дворца спорта пройдет физкультурно-спортивное мероприятие для юных боксеров из спортшкол Самарской области. Для них проведет мастер-класс Депутат Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации VII созыва, чемпион мира по версии WBO, непобежденный профессиональный боксер Дмитрий Пирог. Он также станет почетным гостем вечера вместе с двукратным олимпийским чемпионом, обладателем Кубка Вэла Баркера Олегом Саитовым, бронзовым призером летних Олимпийских игр в Атланте-1996, серебряным призером Игр в Сиднее-2000 Раимкулем Малахбековым и чемпионом мира в тяжелом весе по версии WBA Николаем Валуевым.

В рамках матчевой встречи пройдет пять поединков. Каждый будет состоять из четырех раундов по три минуты, в соответствии с правилами профессионального бокса. На ринг выйдут титулованные спортсмены мирового бокса.

В весовой категории до 51 кг встретятся обладатель Кубка Европы по боксу, чемпион России Баир Батлаев и бронзовый призер чемпионата мира Алехандро Кларо Физ. Бой в весовой категории до 57 кг пройдет между призером Кубка мира Русланом Белоусовым и серебряным призером чемпионата мира Саидель Орта Родригесом.

Член сборной России по боксу, мастер спорта России, чемпион России Игорь Свиридченков выйдет на ринг против участника чемпиона мира Хорхе Куэльяр Терри в весе до 71 кг. Бой в категории до 80 кг пройдет между серебряным призером чемпионата мира, трехкратным чемпионом России Джамбулатом Бижамовым и двукратным олимпийским чемпионом Арленом Лопесом.

В весовой категории до 92 кг выступят бронзовый призер чемпионата России 2023 года, победитель Боливарианских игр Сергей Слободян и двукратный олимпийский чемпион, пятикратный чемпион мира Хулио Сезар Ла Круза.

Начало мероприятия в 16:30, вход свободный (6+) при наличии свободных мест. Организаторы мероприятия рекомендуют заблаговременно забронировать пригласительные билеты по телефону: (846) 933-41-55.

Фото: pxhere.com