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В Самаре росгвардейцы успешно сдают нормативы ГТО

28 апреля 2021 12:38
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В Самаре росгвардейцы успешно сдают нормативы ГТО

Сотрудники ОМОН (на транспорте) Управления Росгвардии по Самарской области приняли участие в военно-патриотической акции, которую проводит Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне». Порядка семидесяти сотрудников отряда прошли испытания, дающие право получить значок ГТО. Свое участие в акции росгвардейцы посвятили 76-ой годовщине Великой Победы.

Испытания проводились в четырех обязательных дисциплинах: легкая атлетика, гимнастика, плавание, стрельба из электронной винтовки. Росгвардейцы блестяще с ними справились: порядка 90% сотрудников ОМОН сдали их на «отлично». Впереди дополнительные тесты. Напомним, что в зависимости от возраста, для получения значка необходимо выполнить от 7 до 9 упражнений.

«Все прекрасно знают, что физическая культура и спорт занимают одно из ключевых мест в подготовке как военнослужащих, так и сотрудников Росгвардии. Так что участие в сдаче нормативов ГТО для нас это не просто проверка каких-то физических данных. Наша задача - накануне священного для всех без исключения жителей нашей страны праздника - Дня Победы, привлечь внимание к данной военно-патриотической акции и приложить максимум усилий для популяризации здорового образа жизни. Командование нашего спецподразделения поставило перед собой задачу - добиться, чтобы максимальное количество наших бойцов стали обладателями золотых и серебряных значков ГТО. Это поможет укрепить боевой дух и положительно скажется на боеготовности подразделения», - подчеркнул командир ОМОН (на транспорте) Управления Росгвардии по Самарской области, полковник полиции Сергей Бочаров.

Теги: ГТО Росгвардия спорт

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