В Самаре росгвардейцы стали победителями соревнований общества «Динамо» по стрельбе

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В Самаре завершились организованные Самарской региональной организацией «Динамо» соревнования по стрельбе из боевого ручного стрелкового оружия. Участие в них приняли 7 команд из правоохранительных органов и силовых структур региона, в том числе и сборная Управления Росгвардии по Самарской области.

Каждый коллектив состоял из трех участников, которые соревновались в точности стрельбы из табельного оружия – пистолета Макарова. Спортсменам необходимо было выполнить три упражнения, стрельба велась на время из разных положений, со сменой магазинов.



Первой в общекомандном зачете стала команда Управления Росгвардии по Самарской области. Росгвардейцы продемонстрировали свои навыки высокоточной стрельбы во всех дисциплинах. Второе место заняла команда Самарского юридического института ФСИН России, замкнули тройку лидеров представители регионального главка полиции.

«Стрельба является важнейшей составляющей подготовки сотрудников и военнослужащих Росгвардии. Соревнования показали, что обучение нашего личного состава ведется на высоком уровне. Уверен, что и на следующих чемпионатах мы покажем достойные результаты, - подчеркнул начальник физической подготовки и спорта Управления Росгвардии по Самарской области капитан Михаил Баев.