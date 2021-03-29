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В Самаре росгвардейцы стали обладателями кубка Динамо по волейболу

29 марта 2021 11:54
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В Самаре росгвардейцы стали обладателями кубка Динамо по волейболу

Сборная команда Управления Росгвардии по Самарской области стала победителем состязаний на Кубок Самарской региональной организации Всероссийского физкультурно-спортивного общества "Динамо" по волейболу.

В турнире, который проводился среди правоохранительных органов и органов безопасности, приняло участие 9 команд. Сборная Росгвардии, в состав которой вошли атлеты не только из специальных подразделений самарского управления, но и Управления вневедомственной охраны Росгвардии и лицензионно-разрешительных подразделений, стала безоговорочным победителем.

"Волейбол пользуется в Самарской области давней и заслуженной любовью среди представителей силовых структур. Именно поэтому участие в таких состязаниях накладывает на команду огромную ответственность. Наша команда серьезно подошла к подготовке. Особое внимание уделили сыгранности состава. Ведь в командных видах спорта она играет серьезное значение. Ответственный подход позволил не просто настроиться, но и убедительно доказать наше превосходство на площадке", - подчеркнул начальник физической подготовки и спорта Управления Росгвардии по Самарской области старший лейтенант Михаил Баев.

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