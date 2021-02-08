В Самаре росгвардеец стал призером лыжного турнира на призы «Динамо»

131

Сотрудник одного из специальных подразделений Управления Росгвардии по Самарской области Виктор З. стал призером ежегодного лыжного турнира на призы самарской региональной организации «Динамо». Бронзовую медаль представитель Росгвардии заработал в состязаниях среди мужчин в возрасте от 30 до 35 лет.



Это одна из самых зрелищных, многочисленных и престижных гонок всего турнира.



- Состязания на призы «Динамо» - турнир в регионе очень известный и престижный. В нем принимают участие представители всех правоохранительных органов Самарской области, а также юноши и девушки, которые тренируются в динамовских клубах. Стать призером подобных соревнований - очень почетно. Надеемся, что результат, который продемонстрировал сегодня наш коллега - это неплохой задел на будущее, - отметил начальник физической подготовки и спорта Управления Росгвардии по Самарской области старший лейтенант Михаил Баев, сообщает ппресс-служба Управления Росгвардии по Самарской области