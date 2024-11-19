В Самаре прошли первые соревнования по фиджитал-каратэ

Поединки - сперва на татами, потом - в виртуальном пространстве. На татами и перед монитором встретились юные самарцы, ставшие первопроходцами в фиджитал-карате.

«По правилам, сначала было кумите (спарринг), после запыхавшиеся спортсмены садились за приставку. Если по итогам реального и виртуального боев счёт был 1:1, то финальным состязанием были ката. Много боев закончились со счётом 2:0, т.е. и на татами и за монитором победил один участник, но были результаты 1:1, когда победитель определялся по результатам ката», - рассказал о ходе соревнований один из организаторов турнира, координатор партийного проекта «Детский спорт» в Самарской области, депутат Самарской Губернской Думы Роман Балтер.

«Однозначно, можно сказать, что Самара один из лидеров по фиджитал-спорту, мы развиваем не только классические фиджитал-виды спорта, но и такие виды спорта, как фиджитал-карате и фиджитал-волейбол», - сообщил координатор партпроекта «Единой России».

«Соревнования в Самаре ещё раз показали, что фиджитал-технологии могут эффективно сочетаться с физической активностью. Они способствуют развитию детей и помогают им стать более уверенными в себе. Мы увидели, как современные технологии могут вдохновить новое поколение спортсменов, и, без сомнения, такие соревнования станут хорошей традицией», - отметил парламентарий

Помогли в организации соревнований в непривычном формате представители департамента спорта и образования города, директор школы № 26 Анатолий Лазарев.

«Соревнования стали настоящим праздником для участников, зрителей и всех любителей активного образа жизни. Родители одинаково переживали за своих детей и перед игровой приставкой и в реальном бою», - подчеркнул Роман Балтер.