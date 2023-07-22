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Сегодня в Самаре прошла церемония взвешивания спортсменов в преддверии международной матчевой встречи "Бокс на Волге" между командами России и Сербии.



В ней приняли участие боксеры двух стран в семи весовых категориях. Также «лицом к лицу» сошлись спортсмены главного профессионального боя вечера россиянин Артем Сусленков и американец Кевин Джонс, которые выступят в супертяжелом весе (+92 кг).



Одно из крупнейших спортивных событий года состоится завтра во Дворце спорта имени Владимира Высоцкого.



Сборную команду России представят: Игорь Свиридченков (71 кг), Максим Кузнецов (54 кг), Сергей Сергеев (75 кг), Хикмет Гараев (66 кг), Нурлан Сафаров (60 кг), Андрей Косенков (80 кг) и наш земляк Алексей Салмин (92 кг).



В составе команды Сербии на ринг выйдут: Тамир Галанов (54 кг), Садам Магомедов (92 кг), Велько Глигорич (60 кг), Нурлыбек Узенбоев (66 кг), Артем Агеев (80 кг), Еркебулан Шайкенов (71 кг), Альмир Мемич (75 кг).



Напомним, накануне, состоялась пресс-конференция, посвящённая международной матчевой встрече "Бокс на Волге".



"Бокс действительно будет очень интересный, качественный, и это всегда привлекает внимание наших земляков и, самое главное, молодежи. Мы видим, как после таких соревнований в секции бокса приходит все больше ребят. Отмечу, что в Самарской области правительством региона, губернатором Дмитрием Игоревичем Азаровым уделяется большое внимание развитию спорта, созданию условий для подготовки спортсменов. «Бокс на Волге» - это не просто громкое название. Дворец спорта, в котором состоится встреча, находится на берегу нашей великой русской реки, и жители региона всегда славились своей силой, умением постоять за себя и за свою родину», - отметил председатель наблюдательного совета Самарской областной федерации бокса, заместитель председателя Правительства Самарской области Александр Фетисов.



Сегодня в губернии более 10 тысяч жителей, систематически занимающихся боксом. По итогам 2022 года 25 спортсменов региона вошли в состав сборных команд России.

Фото: департамент информационной политики СО