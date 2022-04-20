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17 апреля 2022 года в Самаре прошел «Космический Полумарафон» — легкоатлетический забег, посвященный Дню космонавтики. Любимое как профессионалами, так и начинающими спортсменами мероприятие в этом году проходило с использованием российской платформы LimeTime — победителя в номинации «Трансформация в спорте» во Всероссийском конкурсе спортивных проектов «Ты в игре».

«Космический Полумарафон» прошел в Самаре уже в шестой раз, мероприятие собрало более 2000 участников из более чем 120 городов России. Живописная трасса полумарафона расположена вдоль широкой набережной Волги — участники смогли насладиться красотами старинной части города и увидеть множество достопримечательностей. Так как забег рассчитан не только на профессиональных бегунов, но и на спортсменов-любителей, каждый желающий смог попробовать свои силы или даже поставить новый личный рекорд.

Полумарафон помогает популяризировать бег как в городе, так и в регионе, привлекает жителей к регулярным занятиям спортом и здоровому образу жизни. Благодаря большому количеству дистанций марафон подходит и для семейного времяпрепровождения — здесь найдется занятие для каждого. Для участников предусмотрены дистанции от 3 до 21,1 километра, а также детский старт на 600 метров, дистанции в 3 и 10 километров для северной ходьбы и бесплатный старт для всех желающих — Самарская миля. Каждый участник, который пересек финишную линию, получил памятную награду — узнаваемую литую медаль с символикой мероприятия.

В этом году «Космический Полумарафон» проводился с использованием программного обеспечения LimeTime — проекта из Москвы, который стал победителем в номинации «Трансформация в спорте» во втором сезоне Всероссийского конкурса спортивных проектов «Ты в игре». Конкурс проводится АНО «Национальные приоритеты» при поддержке Министерства спорта Российской Федерации в рамках федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография».

LimeTime — помощник для организаторов спортивных стартов, который позволяет закрывать многие задачи во время подготовки и проведения мероприятия, а также после его завершения. В этом помогает специальное программное обеспечение для всех задействованных в стартах: судей, участников, болельщиков. Оно предусматривает электронный хронометраж, удобную и быструю онлайн-регистрацию с возможностью приема взносов за участие, оперативный расчет результатов каждого спортсмена и их трансляцию на страницу в Интернете. LimeTime работает с сервисами, в которых можно заказывать номера участия, сувенирную продукцию и атрибутику, а также с маркетинг-сервисами по взаимодействию с участниками.

«Информационное сопровождение организаторов — важный элемент в современных полумарафонах и атлетических стартах. Мы обращаемся к программному обеспечению от LimeTime уже второй раз, в планах — полностью перейти на него. Выбрали эту компанию не случайно: у нее хорошее соотношение “цена — качество” в разрезе предоставляемых услуг, а также большие перспективы в плане дальнейшего развития. Мы оцениваем сотрудничество с LimeTime положительно и видим в нем много потенциала. Особенно ценно, что создатель ПО лично присутствовал на Космическом полумарафоне и контролировал процесс хронометража», — отмечает организатор «Космического Полумарафона» Антон Сирота.

«Серия забегов VOLGAMAN известна на всю страну. Ежегодно организаторы, власти и волонтеры проводят огромную совместную работу для того, чтобы участники мероприятия могли проверить себя и свои возможности и активно провести время на любимом мероприятии. А чтобы оно соответствовало лучшим современным практикам, организаторы вкладывают много сил и своего времени. “Космический Полумарафон” стал первым крупным забегом, сделавшим шаги к переключению на российский электронный хронометраж. Это дает мощный импульс для развития отечественного программного обеспечения и оборудования. Команда LimeTime выражает организаторам “Космического Полумарафона” благодарность за поддержку и доверие и с нетерпением ждет встречи с участниками на том же месте в 2023 году», — делится автор проекта LimeTime Александр Селищев.

Второй сезон Всероссийского конкурса спортивных проектов «Ты в игре» стартовал 16 ноября 2021 года и отличился всероссийским масштабом. На участие в конкурсе было подано 4027 заявок из всех регионов страны. Проекты подавались в пять основных номинаций конкурса: для начинающих, для уже ставших масштабными инициатив, для направленных на работу с детьми, для технологичных решений в спорте, а также для адаптивных инициатив. Среди всех участников экспертное жюри отобрало 250 проектов в лонг-лист, а после — 25 в шорт-лист конкурса. Победители конкурса были объявлены 6–7 апреля.

Благодаря конкурсу авторы инициатив смогли заявить о себе на всю страну и выиграть гранты на развитие своих проектов: победители в каждой из пяти номинаций получат по 300 тысяч рублей, а гран-при составляет 1 миллион рублей.

Номинации второго сезона конкурса поддерживают партнеры конкурса: «Трансформацию в спорте» поддерживает сеть спортивных магазинов «Спортмастер», а «Дети в спорте» — бренд Nike. Партнером конкурса «Ты в игре» выступает мультиплатформенный оператор «Триколор». В рамках информационной поддержки конкурса на собственных телевизионных и цифровых каналах проекта «Наш спорт» и в онлайн-проекте «Большой эфир» оператор показывает информационные ролики и документальные фильмы об участниках «Ты в игре». Также «Триколор» учредил специальную номинацию #НашСпортЗдесь, за победу в которой смогли побороться все участники конкурса вне зависимости от основной номинации, куда они подали заявки.

Ход конкурса освещают ведущие спортивные СМИ. Российский спортивный интернет-портал «Чемпионат», лидер среди спортивных порталов Рунета, в рамках медиапартнерства с конкурсом «Ты в игре» рассказывает о проектах участников конкурса, а также выступает партнером номинации «Медиа». Информационную поддержку конкурсу и его участникам оказывают журнал «Большой спорт» и портал «СпортКП». Партнером конкурса выступает Российский международный олимпийский университет (РМОУ), который провел образовательный акселератор для участников, вошедших в лонг-лист конкурса.