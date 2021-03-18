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В Самаре пройдет тандем чемпионата России по баскетболу 3х3

18 марта 2021 12:57
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В Самаре пройдет тандем чемпионата России по баскетболу 3х3

20-21 марта в Самаре на площадке «МТЛ Арены» пройдут матчи пятого тандема чемпионата России по баскетболу 3х3.

Самара впервые принимает соревнования по баскетболу 3х3 такого уровня. В наш город приедут сильнейшие команды страны, победители российских и международных турниров. В женской сетке сыграет, например, действующий чемпион России казанский «Тулпар», в мужской — четыре команды из российского «Топ-6», в том числе победитель второго сезона Единой лиги Европы 3х3, лидер нынешнего сезона чемпионата России столичный Inanomo.

Сыграют в турнире и обе команды БК «Самара» — и мужская, и женская. 

Мужская «Самара» по итогам выступления на двух тандемах (в Подмосковье и Казани), где она дважды попадала в число призеров, занимает шестое место в сводном рейтинге. А на прошлой неделе парни получили свой первый международный опыт, сыграв на стартовом этапе Единой лиги Европы 3х3 в Санкт-Петербурге, собравшем сильнейшие команды Старого Света.

Девушки же, выиграв три из четырех этапов, уверенно лидируют в рейтинге. К самарскому тандему они получили серьезное усиление: за «Самару» заявлена опытнейшая Людмила Сапова, неоднократный призер чемпионата России и Кубка страны, чемпионка Европы 2011 г., серебряный призер Кубка мира по баскетболу 3х3 2018 г. 

Игровой день и в субботу, и в воскресенье стартует в 10:00.

В субботу женская «Самара» на групповом этапе сыграет в 10:00 с московскими Latinas, в 11:20 — с казанским «Тулпаром». В 12:20 стартуют матчи за третье место и финал женского турнира.

Наша мужская команда первый матч проведет в 14:55 против столичного Inanomo, в 15:55 — против брянских Bad Boys. Решающие матчи у мужчин начнутся в 17:50.

Следить за результатами команд «Самара» можно по онлайн-трансляции Вконтакте: в группе БК «Самара» и в группе РФБ.

В нынешнем сезоне чемпионат России проходит по измененной схеме. Регулярный чемпионат состоит из 16 однодневных этапов, объединенных в восемь «тандемов». В зависимости от занятых мест на этапах все команды получают баллы в общий зачет чемпионата, по которому будут определены участники двухдневного финального этапа. 

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