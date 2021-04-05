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В Самаре пройдет патриотическое мероприятие для юных единоборцев

5 апреля 2021 12:12
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В Самаре пройдет патриотическое мероприятие для юных единоборцев

В предстоящий вторник, 6 апреля в спортивном зале самарского Центра боевых искусств «Чёрный скорпион» на ул. Санфировой, 112Б будет проходить мероприятие патриотической направленности «Спорт в патриотическом воспитании молодёжи».

В федерации спортивного боевого единоборства (ММА) Самарской области особое внимание уделяется патриотике, ведь основной контингент занимающихся в клубах, сотрудничающих с федерацией, – это юноши моложе 18-ти лет, будущие защитники Отечества. На встречу в ЦБИ «Чёрный скорпион» приглашены как молодые единоборцы из различных клубов Самарской области, так и воспитанники военно-патриотических клубов, патронируемых Следственным комитетом России, в частности, ВПК «Кандагар». Они будут знакомиться  со спортсменами, с залом, обмениваться опытом, поучаствуют в совместной тренировке.

Руководитель ВПК «Кандагар» Илья Чупин расскажет о подготовке детей по уникальной программе, включающей в себя занятия по рукопашному бою, формирование навыков владения своим телом, тактику перемещения в бою, разведподготовку, стрелковую и психологическую подготовку, спортивные развивающие игры и другие направления. Суть проекта «Спорт в патриотическом воспитании молодёжи» - в популяризации среди молодых жителей губернии военно-патриотического направления, спорта, в частности, смешанных боевых единоборств. В преддверии празднования Дня Победы также активизируется работа по проекту «Поколение победителей», запущенному Следственным комитетом России год тому назад. Сохранить память о героическом поколении, победившем нацизм и отстоявшем свободу нашей страны, - не менее важная задача любого проекта, касающегося патриотического воспитания молодёжи. 

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