В Самаре пройдет легкоатлетический забег, посвященный Дню космонавтики

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В воскресенье, 17 апреля, в Самаре пройдет Космический полумарафон - легкоатлетический забег, посвященный Дню космонавтики. Он проходит в городе уже в шестой раз и собирает более 2000 участников с более чем 250 городов России.



Забег пройдет на улицах Самары, старт и финиш – на второй очереди набережной реки Волга, около бассейна ЦСК ВВС. Начало забега в 08:00. Торжественное открытие Космического полумарафона запланировано на 09:00.

Выдача стартовых пакетов участникам, прошедшим регистрацию, будет производиться 15 и 16 апреля по адресу: г. Самара, ул. Дыбенко, 30 (ТЦ «Космопорт»).



Участники на дистанциях 21,1 км, 10 км, занявшие 1, 2, 3 места в абсолютном зачете среди мужчин и женщин награждаются дипломами, медалями, призами. Всем участникам, завершившим дистанцию (кроме «Самарской Мили») будет вручена памятная медаль финишера.