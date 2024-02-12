В Самаре пройдет Кубок Губернатора Самарской области по спортивным танцам «Жемчужина Поволжья – 2024»

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17 и 18 февраля в УК «МТЛ Арена» (Самара, ул. Советской Армии, д. 253а) состоится Кубок губернатора Самарской области по спортивным танцам «Жемчужина Поволжья». Это один из крупнейших турниров в ПФО и России. Среди участников призеры чемпионатов мира, чемпионатов России и других престижных соревнований. Ежегодно на турнир в Самару съезжаются самые сильные танцевальные пары страны.



Соревнования подобного уровня способствуют привлечению детей и молодежи в спорт и активному образу жизни. Это также задача и федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография», который реализуется по решению президента России Владимира Путина. Благодаря вниманию губернатора Дмитрия Азарова к вопросу развития детско-юношеского спорта в регионе ежегодно увеличивается количество человек, занимающихся физической культурой и спортом.



На турнире выступят около 300 танцевальных дуэтов из 15 регионов России. Пары будут состязаться в течение двух дней в европейской и латиноамериканской программе на паркетной площадке размером 800 квадратных метров в возрастных категориях: дети, юниоры, молодежь, взрослые, сеньоры.



Соревнования пройдут в несколько отделений. Начало вечернего отделения 17 и 18 февраля - в 19:00.