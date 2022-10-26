В Самаре пройдет этап российской серии Гран-при по фигурному катанию «Волжский пируэт»

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В Самаре с 19 по 20 ноября в СКК «Дворец спорта имени В.С. Высоцкого» пройдет пятый этап серии Гран-при России по фигурному катанию «Волжский пируэт».



Всего серия включает 6 турниров, которые пройдут в Москве, Сочи, Казани, Москве, Самаре и Перми. На каждом этапе Гран-при смогут выступить до 8 спортивных пар, 10 танцевальных дуэтов и по 12 фигуристов одиночного катания (женщины, мужчины).

На ледовой арене самарского Дворца спорта в течение двух дней зрители и судьи будут оценивать мастерство лучших фигуристов России, которые подготовили новые программы выступлений. Планируется, что в турнире примут участие Александра Трусова, Софья Муравьева, Софья Самоделкина, Марк Кондратюк, Александр Самарин, Андрей Мозалев, Артур Даниелян, Василиса Кагановская, Валерий Ангелопол, Александра Бойкова, Дмитрий Козловский и другие.



Среди звезд фигурного катания воспитанник тольяттинской школы Егор Базин. Он выступит в танцах на льду в дуэте с Елизавтой Худайбердиевой, представляя Самарскую область. Напомним, пара была включена в состав олимпийской команды в Пекин запасными. На Олимпиаде спортсменам выступить не удалось и отчаиваться они не стали. По мнению их наставника, заслуженного тренера России Олега Судакова придет и их время, когда Егор и Елизавета проявят себя во всей красе.



«С гордостью могу сказать, что в Тольятти работает настоящий конвейер по воспитанию чемпионов. К нам рвутся талантливые фигуристы из других регионов. У нас работает крепкий тренерский штаб, который консультируют ведущие специалисты фигурного катания страны. Подрастает местная перспективная молодежь. В новом олимпийском цикле мы надеемся на серьезный прогресс многих наших воспитанников. Этот конвейер подготовки олимпийцев должен заработать на полную мощь. Вот тогда-то мы составим серьезную конкуренцию ведущим центрам страны во всех видах фигурного катания. Наша цель остается прежней – воспитать доморощенного олимпийского чемпиона. Надеюсь, что это у нас получится», - отметил Олег Судаков.



Высокие спортивные достижения нашего региона стали возможны благодаря личному вниманию губернатора Дмитрия Азарова к развитию спорта на территории нашей области. Ежегодно строятся новые спортивные объекты, которые позволяют привлекать в массовый спорт еще больше детей и молодежь. Отметим, что Дворец спорта на Молодогвардейской был построен на год раньше срока. В сентябре текущего года спортивный объект отметил первый День рождения. За этот год в стенах нового Дворца было проведено более 100 спортивных и культурных мероприятий, свыше 524 тысяч человек стали их участниками.



«Когда я впервые пришла в новый Дворец, то долго стояла в ступоре и невольно ноги не шли обратно, потому что, когда я представила, что на этот новый объект так же, как и на прошлый, приедут выступать сильнейшие спортсмены России и мира, поняла, что какое же это будет счастье для всех любителей фигурного катания и поклонников спорта нашего региона. И вот это грандиозное событие случится уже совсем скоро. Спасибо нашему губернатору Дмитрию Игоревичу Азарову за возможность насладиться выступлениями лучших спортсменов страны», - подчеркнула президент федерации фигурного катания Самарской области Вера Богуш.





Фото: департамент информационной политики СО