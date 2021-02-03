В Самаре пройдет 39-я всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России»

125

В следующую субботу, 13 февраля, на базе УСЦ «Чайка» в Самаре (п.Управленческий) пройдет 39-я всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России». В ней могут принять участие любители лыжного спорта независимо от уровня подготовки. Участие бесплатное.

В программе соревнований забеги на дистанции 5 и 10 км по различным возрастным категориям, массовый забег на 2021 метр. Для участия необходимо подать заявку в соответствии с требованиями. Требуется предоставить паспорт (или свидетельство о рождении), полис обязательного медицинского страхования, участникам до 18 лет – допуск врача (на все дистанции обязателен, старше 18 лет – допуск врача или личная ответственность при оформлении заявки). Кроме того, предусмотрен порядок коллективных заявок от организаций.

Комиссия по допуску работает на УСЦ «Чайка» 9 февраля – с 14:00 до 20:00, с 10 по 12 февраля – с 12:00 до 20:00. В день старта, 13 февраля, с 08:30 до 12:00. Вход в здание УСЦ «Чайка» – при соблюдении масочного режима. Организаторы убедительно просят будущих участников по возможности получить допуск до 13 февраля, либо заранее утром в день старта.

Победители и призеры будут награждены медалями, дипломами и памятными призами Министерства спорта РФ, а также ценными призами министерства спорта Самарской области.

В этом году в связи с санитарно-эпидемиологической ситуацией и действующими ограничениями не предусмотрена концертно-развлекательная программа и детский забег, а возраст участников ограничен – не старше 64 лет.

Как подать заявку

индивидуальные заявки:

– паспорт или свидетельство о рождении

– полис обязательного медицинского страхования

– справка врача о допуске (до 18 лет – на все дистанции обязательна, старше 18 лет – справка врача или личная ответственность за здоровье в заявочной карточке)

заявки от организаций:

заявка по форме: ФИО, дата рождения, виза и личная подпись врача о допуске, подпись руководителя, печать командирующей организации, подпись и печать медицинского учреждения.

Как добраться

Автобусы: № 1, 50, 51, 78,79

Маршрутное такси: № 113, 389, 392, 406, 447

(остановка «7-й участок»)

Личный транспорт: УСЦ «Чайка»

(парковка перед территорией базы, количество мест ограничено)