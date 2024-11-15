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В Самаре проходит детский турнир по следж-хоккею

15 ноября 2024 16:36
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Юным спортсменам вручили инвентарь по программе «Мастер спорта».

15 и 16 ноября в Самаре на ледовой арене «Салют» в поселке Мехзавод проходит детский турнир по следж-хоккею на призы благотворительного фонда «Преобразование».

Организаторами турнира выступают фонд «Преобразование», министерство спорта Самарской области и государственное бюджетное учреждение Самарской области «Центр адаптивной физической культуры и адаптивного спорта».

В соревнованиях участвуют четыре команды: «Огни «Магнитки» из Магнитогорска Челябинской области, «Дрозд» из Балакова Саратовской области, «Ракета» из Самары и «Лада-следж» из Тольятти – всего около 50 юных хоккеистов.

Сегодня прошла торжественная церемония открытия соревнований и были сыграны первые матчи.

- Подобный турнир мы организуем второй год. Рады видеть у себя следж-хоккеистов из других регионов – Саратовской и Челябинской области. Они приехали к нам впервые. Надеюсь, что проведение подобных соревнований станет доброй традицией, - отметила директор «Центра адаптивной физической культуры и адаптивного спорта» Светлана Кузьмина.

На церемонии открытия прошло вручение команде «Лада-следж» нового спортивного инвентаря. 15 новых следж-саней для юных хоккеистов и 60 пар клюшек для следж-хоккея закуплены ГБУ СО «ЦАФКАС» в рамках реализации региональной программы «Мастер спорта», инициированной губернатором Самарской области Вячеславом Федорищевым. Светлана Кузьмина вручила новые санки и клюшки тренеру «Лады-следж» Александру Николаеву.

В Самарской области спорту лиц с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья уделяется особое внимание. Развивается 41 дисциплина по адаптивным видам спорта. 36 тысяч инвалидов и лиц с ОВЗ, в том числе 10 тысяч детей вовлечены в занятия физкультурой и спортом – это 26,6% от общего числа населения данной категории в регионе. Наш регион был одним из первых, где были созданы команды по следж-хоккею из ветеранов СВО. Инициативу активно поддержали и продолжают поддерживать хоккейные клубы «Лада» (Тольятти) и ЦСК ВВС (Самара).

С целью координации работы по спорту лиц с ОВЗ в 2024 году создано подведомственное учреждение министерства спорта – ГБУ СО «ЦАФКАС», который получил дополнительную поддержку благодаря принятой по решению губернатора программе «Мастер спорта». В рамках субсидий, выделенных по программе, был закуплен новый инвентарь для занятий следж-хоккеем. 

 

Фото:   минспорта СО

Теги: Самара

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