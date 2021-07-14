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На лыжной базе «Чайка» в Самаре продолжается строительство лыжероллерной трассы. Объект возводится благодаря реализации федерального проекта Спорт — норма жизни нацпроекта «Демография»

Общая длина асфальтовой трассы с искусственным освещением составит 6,2 км. Также предусмотрены зоны старта и финиша, мобильные трибуны на 100 посадочных мест, двухэтажные обогреваемые помещения для судейского состава и представителей СМИ, боксы для обслуживания снаряжения и ожидания команд. В зоне финиша установят электронное информационное табло.

Лыжероллерная трасса предназначена для круглогодичного проведения соревнований, тренировок воспитанников спортивных школ, а также занятий любителей лыжного спорта.

Сейчас подрядная организация ведет подготовительную работы для укладки трассы: разработка грунта под подпорные стенки, устройство бетонной подготовки.

Срок сдачи объекта — осень 2022 года.