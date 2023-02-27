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В Самаре подвели итоги Чемпионата управления Росгвардии по дзюдо

27 февраля 2023 10:50
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В Самаре подвели итоги Чемпионата управления Росгвардии по дзюдо

В этом году чемпионат по дзюдо Управления Росгвардии по Самарской области был посвящен Дню защитника Отечества. В состязаниях приняли участие спортсмены пяти команд.

Поединки проводились в семи весовых категориях. Этот вид единоборств пользуется заслуженной популярностью и уважением среди представителей всех подразделений Росгвардии, поэтому в турнире принимало участие большое количество титулованных спортсменов - призеров различных соревнований, мастеров и кандидатов в мастера спорта.

В упорных и бескомпромиссных поединках определились лучшие команды. На первом месте - фавориты турнира - сборная ОМОН «Смерч» Управления Росгвардии по Самарской области. «Серебро» у борцов ОМОНа «Утес». Замкнула тройку лучших сборная управления вневедомственной охраны.

Серьезные успехи продемонстрировали спортсмены сборной Управления Росгвардии по Самарской области. В своей весовой категории, до 90 кг, начальник физической подготовки и спорта Управления Росгвардии по Самарской области, капитан Михаил Баев стал лучшим. Еще один спортсмен сборной, Кемран Буржомов, стал серебряным призером в весовой категории до 81 килограмма.

По традиции, лучшим спортсменам предстоит защитить честь управления на ежегодном Чемпионате по дзюдо Приволжского округа войск национальной гвардии, который в самое ближайшее время будет организован в Тольятти.

 

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