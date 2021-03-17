78

В Самаре на УСЦ "Чайка" состоялся зимний фестиваль комплекса ГТО. В нем приняли участие 20 команд из разных городов и районов Самарской области.



В рамках эстафеты каждый участник команды выполнял одно из силовых испытаний комплекса ГТО – поднимание туловища из положения лежа или отжимание, а затем бегом или на лыжах преодолевал дистанцию, после чего передавал эстафету партнеру по команде.



Команда Новокуйбышевска заняла 1 место, команда Челно-Вершинского района - 2 место, команда Самары - 3 место.



После завершения эстафеты команды стали соревноваться в перетягивании каната. В упорной борьбе лучшими в этой дисциплине стали представители Кошкинского района, 2 место - у команды Сергиевского района, 3 - у Безенчукского.



Помимо регионального этапа зимнего фестиваля ВФСК ГТО по области прошли муниципальные этапы среди школьников и взрослого населения. Всего в зимнем фестивале ГТО в Самарской области приняли участие 3000 человек, передает пресс-служба минспорта СО.

Фото: пресс-служба минспорта СО