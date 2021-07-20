В Самаре матч "Крылья Советов" - "Ахмат" 25 июля может пройти без зрителей

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В воскресенье, 25 июля, в Самаре состоится матч между "Крыльями Советов" и грозненским "Ахматом". Однако болельщики могут на него не попасть. Все из-за непростой эпидситуации по коронавирусу.

Вопрос с проведением футбольного матча в понедельник, 19 июля, обсудили на заседании оперативного штаба. Так, сейчас рассматриваются несколько вариантов: снизить заполняемость трибун до 50 или 30 % либо вообще устроить встречу без зрителей.



Власти отмечают, что окончательное решение еще не принято. Оно станет известно в ближайшие дни и будет зависеть от развития эпидситуации и динамики заболеваемости COVID-19.



Напомним, матч "Крылья Советов" - "Ахмат" пройдет в Самаре на стадионе "Солидарность Арена". Начало – в 20:00. Это будет первая игра самарцев в новом сезоне РПЛ, пишет Сова.инфо.