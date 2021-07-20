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В Самаре команду «Крылья Советов» начали прививать от коронавируса

20 июля 2021 12:56
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В Самаре команду «Крылья Советов» начали прививать от коронавируса

Первый этап вакцинации начался у Самарского футбольного клуба «Крылья Советов» уже в понедельник, 19 июля. Об этом сообщили в твиттере сборной.
Команда в составе футболистов и тренерского штаба второй раз привьются уже в августе.

Для того чтобы улучшилась эпидситуация, важно сформировать коллективный иммунитет. При этом пройти процедуру вакцинации должны не менее 60 % населения. Николай Ренц, заслуженный врач России,  недавно отметил, что прививка от коронавирусной инфекции может стать обязательной и повсеместной.
Тем временем, стала известна судьба "Крыльев советов". В этой статье есть ответ на вопрос, состоится ли сделка по продаже футбольного клуба китайцам, сообщает ГТРК Самара.

Фото: twitter.com/fckssamara

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