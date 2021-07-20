В Самаре команду «Крылья Советов» начали прививать от коронавируса

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Первый этап вакцинации начался у Самарского футбольного клуба «Крылья Советов» уже в понедельник, 19 июля. Об этом сообщили в твиттере сборной.

Команда в составе футболистов и тренерского штаба второй раз привьются уже в августе.

Для того чтобы улучшилась эпидситуация, важно сформировать коллективный иммунитет. При этом пройти процедуру вакцинации должны не менее 60 % населения. Николай Ренц, заслуженный врач России, недавно отметил, что прививка от коронавирусной инфекции может стать обязательной и повсеместной.

Тем временем, стала известна судьба "Крыльев советов". В этой статье есть ответ на вопрос, состоится ли сделка по продаже футбольного клуба китайцам, сообщает ГТРК Самара.

Фото: twitter.com/fckssamara