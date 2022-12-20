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В Самаре игры ГТО побили рекорд по количеству участников

20 декабря 2022 13:55
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В Самаре игры ГТО побили рекорд по количеству участников

18 декабря в универсальном комплексе «МТЛ Арена» завершился III Всероссийский фестиваль чемпионов комплекса «Готов к труду и обороне» «Игры ГТО». Это новый зрелищный вид массового спорта. Состязания проводились в рамках реализации федерального проекта «Спорт – норма жизни» национального проекта «Демография».

Как отмечают в пресс-центре регионального правительства, участниками фестиваля стали более 400 сильнейших атлетов, мужчин и женщин из 55 субъектов России, которые соревновались в индивидуальных дисциплинах и в командной эстафете. В Самаре был побит рекорд по количеству предыдущих лет, подтверждая, что движение ГТО становится все популярнее в нашей стране.

Имена призеров были объявлены во время торжественной церемонии закрытия, которую провели врио министра спорта Самарской области Лидия Рогожинская и начальник отдела реализации комплекса ГТО Департамента физической культуры и массового спорта Министерства спорта Российской Федерации Марат Шеожев.

В индивидуальных состязаниях среди мужчин в категории «Любители» победу одержал самарец Даниил Федоров. В спортивном шоу «Иду на рекорд!» он принимал участие впервые. «Люблю спорт, учусь на преподавателя физической культуры и спорта, веду активный образ жизни и являюсь обладателем золотого знака в своей возрастной ступени. В социальных сетях увидел информацию, что в Самаре пройдут Игры ГТО и решил попробовать свои силы. Безумно рад, что дебют оказался успешным!» — поделился чемпион.

Рекордсмены 63 региона внесли свои имена в «Книгу рекордов ГТО». Участникам соревнований нужно было выполнить один из заявленных нормативов на максимально возможный результат.  Ольга Лопатина из Самары продемонстрировала лучший результат в прыжке в длину с места двумя ногами. Ее рекорд – 248 см (возрастная ступень: VI). Мария Серенкова из Безенчука установила рекорд в поднимании туловища из положения лежа на спине — 78 раз (возрастная ступень: VII). Тольяттинка Светлана Матуляк также установила рекорд в поднимании туловища из положения лежа, но в возрастной ступени VIII — 64 раза.

«Высокие спортивные результаты стали возможными благодаря личному вниманию губернатора Самарской области Дмитрия Азарова, который уделяет особе значение развитию массового спорта. Важно, чтобы здоровый и активный образ жизни стал нормой жизни жителей нашей губернии», — подчеркнула врио регионального министерства спорта Лидия Рогожинская.

В решающей командной гонке среди субъектов России приняли участие 12 финалистов, которые определились по итогам трех отборочных туров. Состоялось два забега по 6 команд, которые соревновались в парных дисциплинах. Главными условиями состязаний были скорость и правильное выполнение упражнений: прыжок в длину с места, отжимания, приседание с гирей, упражнение на пресс, подтягивание на высокой/низкой перекладине.

В упорной борьбе первое место завоевала команда Санкт-Петербурга с результатом 09:56,25. Серебряными призерами стали победители прошлых Игр, представители Белгородской области преодолев дистанцию за 10 минут 5,07 секунды. Бронза – у физкультурников из Ханты-Мансийского автономного округа-Югры (10:11,95). Сборная команда Самарской области по итогу эстафеты стала шестой, пропустив вперед соперников из Челябинской области и Пермского края соответственно, пишет ТЛТГород.

«Самарская область активно участвует в реализации комплекса ГТО, что подтверждают награды, завоеванными ими в Национальной спортивной премии. Игры ГТО в Самаре прошли на высоком организационном уровне. Спасибо 63 региону!» — отметил Марат Шеожев. 

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