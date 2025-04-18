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В Самаре 19 апреля пустят бесплатные шаттлы для футбольных болельщиков

18 апреля 2025 12:20
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В Самаре 19 апреля пустят бесплатные шаттлы для футбольных болельщиков

В этот день в рамках 25-го тура РПЛ (0+) в 15:30 тольяттинский "Акрон" дома сыграет с московским "Спартаком".

Как сообщили в пресс-службе ФК "Акрон", для удобства болельщиков в субботу до стадиона "Солидарность Самара Арена" организуют бесплатные шаттлы. Они отправятся от остановки "Барбошина поляна" и приедут к Gate 4.

Также после матча дополнительные трамваи № 5, 11 и 12 пустят от остановки "Самара Арена".

К "Улице Алма-Атинской" подадут автобусы № 1, 34, 41, 67 в сторону проспекта Кирова.

А от "Улицы Дальней" поедут автобусы № 1 и 67 до поселков Мехзавод, Управленческий, Красная Глинка и микрорайона Крутые Ключи, пишет Сова.

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