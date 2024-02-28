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В России почти в три раза выросли продажи билетов на спортивные события

28 февраля 2024 13:31
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В России почти в три раза выросли продажи билетов на спортивные события

В первой половине спортивного сезона 2023/2024 года продажи билетов на матчи главных спортивных лиг в России выросли на 175% по сравнению с таким же периодом предыдущего сезона, показывают данные Яндекс Афиши. Спортивный сезон традиционно стартует в конце июля и в феврале пересекает экватор — к этому времени заканчиваются первые этапы главных турниров в России: КХЛ, РПЛ и Единая Лига ВТБ. В этом сезоне турниры поставили абсолютные рекорды по продажам билетов. Это позволило спорту впервые войти в топ-5 развлечений на Яндекс Афише, вытеснив из пятёрки выставки. С июля-2023 по февраль-2024 года на спорт пришлось 3,2% от всех проданных сервисом билетов. 

Основным драйвером роста для спорта стал хоккей. Игры чемпионата КХЛ традиционно пользуются большим спросом в регионах, а в этом году заполняемость хоккейных арен значительно повысилась в Москве. По ходу сезона было установлено сразу несколько клубных рекордов посещаемости в регулярных чемпионатах: в Омске на матче «Авангард»-«Сибирью» (2 сентября), в Москве на матче «Спартак»-«Динамо» (27 января), в Санкт-Петербурге на матче СКА-«Сочи» (11 февраля). За неделю до начала плей-офф посещаемость регулярного сезона в 4-й раз в истории превысила 5 млн человек – за рекордно короткое число матчей (757). Посещаемость растёт на фоне изменения правил, направленных на повышение зрелищности матчей и увеличения результативности – впервые с сезона 2016-2017 сразу 7 хоккеистов набрали за регулярный чемпионат больше 60 очков.

Несмотря на рост продаж, средний чек в спортивном сегменте в февраля 2024 года снизился: 1378 рублей против 1556 рублей в феврале 2023 года. При этом в регионах начали тратить на 15% больше. 

С учетом спорта общее количество билетов, проданных на Яндекс Афише с июля 2023 года по февраль 2024 года увеличилось на 62% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего сезона. Вместе со спортом в топ-5 развлечений на Яндекс Афише вошли концерты (30%), кинотеатры (27%), театр (22%) и стендап-концерты (5,9%).

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