В регионе прошел День физкультурника: рекорды России в индор-гребле и спортивном метании ножа

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В Самарской области состоялись мероприятия, приуроченные к 85-му всероссийскому Дню физкультурника. Центральной площадкой праздника стала вторая очередь набережной Волги в Самаре.

В течение дня работали 45 интерактивных площадок, на которых гости праздника попробовали свои силы в мастер-классах по разным видам спорта, получали информацию о спортивных школах и фитнес-сообществах губернии.

Состоялись финал фестиваля кибер- и фиджитал-спорта и фестиваля борьбы «Новая высота». Был разыгран региональный этап всероссийского турнира по баскетболу «Оранжевый мяч». В акватории Волги прошла парусная регата, а в небе состоялись показательные полеты самолетов и прыжки парашютистов с флагами России и Самарской области.

Также прошел второй этап соревнований «ГТО и Я – одна семья!», посвященный объявленному Президентом Году семьи, в рамках областной физкультурно-спортивной акции «Лето в стиле ГТО». Команды соревновались в семейном многоборье: прыжки со скакалкой, планка на максимальное время, толкание ядра, прыжок в длину с места.

5-летняя спортсменка из Самары Любава Яковлева установила новый рекорд России по спортивному метанию ножа. Девочка отправила 88 ножей в мишень с дистанции 2 метра за 5 минут.

В этот же день в Тольятти на базе кроссфит-клуба был установлен рекорд России в индор-гребле – 100 километров за 5 часов 13 минут 12 секунд. В установлении рекорда приняли участие члены клуба и хоккеисты команды «Лада»-следж – ветераны СВО с поражением опорно-двигательного аппарата.

Все желающие присоединились к акциям «Все для фронта» и «Спасибо, парни!», изготовлению окопных свечей и плетению маскировочных сетей.

Кроме того, гости праздника могли сфотографироваться с мотоциклами команды «Мега-Лада», презентованными Самарской областной федерацией биатлона медалями зимних Олимпийских Игр 2022 года, кубками и медалями волейбольного клуба «Нова» и баскетбольного клуба «Самара».

В мероприятиях Дня физкультурника принял участие глава Самарской области Вячеслав Федорищев.

«Самара - это спортивная столица, - отметил руководитель региона. - Каждый, кто живет в Самарской области, является человеком, который к спорту относится с большим уважением. У нас замечательные детки, которые сегодня показали свои таланты и успехи на каждом из организованных мероприятий. У нас замечательные мастера спорта, которые проявляют свои таланты и являются выдающимися спортсменами нашей великой страны. Мы, как правительство Самарской области, будем делать очень много для того, чтобы поддерживать это направление. Мы сделали программу «Мастер спорта», чтобы мотивировать каждого, кто хочет заниматься спортом. Давать возможность тренерскому штабу быть полностью в профессии и отдавать всего себя тому, чтобы подрастающее поколение становилось еще более талантливым, спортивным. Мы будем восстанавливать инфраструктуру, стадионы, строить новые ФОКи».

Завершил День физкультурника ночной забег «Огни Самары». Победителями забега на дистанции 10 километров стали Константин Дьяков и Ксения Крючкова, 5 километров быстрее всех преодолели Дмитрий Бабкин и Наталья Пендюхова. В северной ходьбе лучшее время показали Сергей Софронов и Инна Бондарь.

Фото: минспорта СО