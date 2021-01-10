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В расположение ФК "КС" прибыл защитник из Белоруссии - Дмитрий Прищепа

10 января 2021 20:30
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С 2017 года Дмитрий выступал за дубль, а в 2018 году дебютировал за основной состав "горожан".

К 25-ти футболистам, игравшим за "Крылья" в первой части сезона, добавился белорусский защитник Дмитрий Прищепа, воспитанник академии ФК "Минск". С 2017 года Дмитрий выступал за дубль, а в 2018 году дебютировал за основной состав "горожан". В 2019-м на правах аренды перешел в "Зенит", где за полгода сыграл 7 матчей за молодежную команду. В прошлом году Прищепа вернулся в "Минск".

Дмитрий играл за сборную Беларуси U-17. В 2017 году был признан лучшим футболистом Беларуси в возрастной категории U-17.

На сборах "Крылья Советов" проводят тренировки в двухразовом режиме. Три игрока "Крыльев" – Дмитрий Кабутов, Владислав Сарвели и Денис Якуба пока будут заниматься по индивидуальной программе. Первую контрольную игру в этом году "Крылья Советов" проведут 18 января со "Спартаком" из Сербии, передает пресс-служба ФК "КС". 

 

Фото:   пресс-служба ФК "КС"

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