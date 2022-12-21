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В Пестравском районе прошел турнир по мини-футболу памяти ветерана МВД России Анатолия Абросимова
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В Пестравском районе прошел турнир по мини-футболу памяти ветерана МВД России Анатолия Абросимова

21 декабря 2022 16:36
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Почетными гостями мероприятия стали сыновья Анатолия Абросимова, а также представители прокураторы и судебной системы, ветераны и общественники.

В Пестравском районе Самарской области на базе физкультурно-оздоровительного комплекса прошли межрайонные соревнования по мини-футболу памяти Анатолия Абросимова, почетного работника МВД России, руководившего районным отделом внутренних дел с 1986 по 1997 годы. Инициаторами спортивного турнира выступили общественные советы при территориальных ОВД и советы ветеранов ОВД.

Побороться за первенство прибыли 6 сборных команд из разных районов области, в состав которых вошли ветераны ОВД, сотрудники силовых структур и просто любители футбола.

Почетными гостями мероприятия стали сыновья Анатолия Абросимова, а также представители прокураторы и судебной системы, ветераны и общественники.Все они сказали много добрых слов о своем отце, друге и коллеге Анатолии Валентиновиче.

После торжественного открытия турнира на футбольном поле развернулась настоящая профессиональная игра, которая проходила азартно и напряженно. Первые результаты показали, что ветераны ничуть не уступают действующим сотрудникам силовых структур.

Лидеры определились уже после первой серии игр и не сдавали своих позиций до конца состязаний. В упорной борьбе победу одержала команда выпускников спортивной школы села Большая Глушица, обыграв в финале пестравскую сборную, которая стала второй. Бронзу завоевала команда Отделения МВД России по Большеглушицкому району.

Победители и призеры турнира награждены кубками и медалями, а лучшие игроки - памятными статуэтками, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

 

Фото:  пресс-служба ГУ МВД СО

Теги: Мероприятия

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