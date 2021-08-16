В парке имени Гагарина прошли соревнования по уличному баскетболу «Оранжевый мяч»

14 августа, в День физкультурника, в Самаре на баскетбольной площадке в парке имени Юрия Гагарина прошли всероссийские массовые соревнования по уличному баскетболу «Оранжевый мяч».
Соревнования «Оранжевый мяч» проходят в большинстве регионов России в рамках реализации федерального проекта «Спорт – норма жизни» национального проекта «Демография» и направлены на популяризацию и дальнейшее развитие баскетбола 3х3 как доступного вида спорта среди жителей губернии.
Уличный баскетбол – зрелищная и динамичная игра. Игры всероссийского масштаба обязывают игру быть ошеломляющей по накалу спортивных эмоций. Две команды по 3 человека, половина площадки, быстрые матчи и постоянная борьба под кольцом – главные правила уличного баскетбола. Победителей определяли в 6 возрастных категориях. В самой младшей группе участвовали юные баскетболисты 2005 года рождения, в старшей – мужчины 2002 года рождения и старше.
«Оранжевый мяч» – масштабное событие среди любителей баскетбола. После трансляций с летних Игр-2020 в Токио, где баскетбол 3х3 впервые был включен в программу Олимпийских игр, он стал набирать еще большую популярность среди молодежи. В этом году в региональном турнире приняли участие 45 команд. Это отличный шанс каждому спортсмену реализовать себя, так как играть в уличный баскетбол может любой желающий», – прокомментировал Дмитрий Чесалин, руководитель управления развития физической культуры и массового спорта министерства спорта Самарской области.
Итоги турнира «Оранжевый мяч» (Самарская область):
Девушки 2005 год рождения:
ЛСД
Darkside
Паруссия
Юноши 2005 года рождения и младше:
На расслабоне на чиле
Парвеню
Дети Юры
Юниорки 2003-2004 год рождения:
KBL
Basketball ladies
КлубНика
Юниоры 2003-2004 года рождения:
AMG
КБЛ
Стрижи
Женщины 2002 года рождения и старше:
«Ромашки»
БК «Самара»
No Limits
Мужчины 2002 года и старше:
БК «Самара-2»
XXXWest
БК «Самара»
Фото: пресс-служба облправительства