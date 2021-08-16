Я нашел ошибку
Главные новости:
Ежедневно  межведомственные комиссии проводят рейды, охватывающие все виды общественного транспорта. 
В Самаре продолжается усиленный контроль соблюдения масочного режима
Программа лояльности «СберСпасибо» Сбербанка вводит изменения в правилах уровней привилегий.
СберСпасибо меняет правила программы лояльности для поощрения безналичных платежей
Партия заняла пятый номер в избирательном бюллетене.
Андрей Турчак: Пятый номер символизирует пятерку, с которой «Единая Россия» идет на выборы
Троих детей своей сожительницы он бил, обливал горячей и холодной водой, а также оставлял одних дома без присмотра на длительный срок.
За истязание детей самарец ответит перед судом
Богоугодное мероприятие состоялось в женской исправительной колонии №28, расположенной в Рождествено.
В ИК-28 СО состоялась первая «миссионерская литургия»
Возбуждено уголовное дело.
Пенсионер смертельно ранил из охотничьего ружья мужчину, который незаконно залез в его дом
В Москве на гребном канале в Крылатском проходит чемпионат России по гребному спорту.
Сразу два губернских спортсмена выиграли чемпионат России по академической гребле
Уличный баскетбол – зрелищная и динамичная игра.
В парке имени Гагарина прошли соревнования по уличному баскетболу «Оранжевый мяч»
Наверх
Самара  +35 °C, Тольятти  +33 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 73.39
-0.08
EUR 86.51
0.29
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
В  Отрадном открылась интерактивная выставка «Живая история Самарской губернии»
Состоялась фольклорно-этнографическая экспедиция в сёла Волжского района Самарской области  
В селе Смолкино состоится областной чувашский национальный праздник «Акатуй»
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Футбол в Самаре Спортивные мероприятия Спортивные достижения ЧМ-2018 Сочи-2014

В парке имени Гагарина прошли соревнования по уличному баскетболу «Оранжевый мяч»

16 августа 2021 15:35
117
Уличный баскетбол – зрелищная и динамичная игра.

14 августа, в День физкультурника, в Самаре на баскетбольной площадке в парке имени Юрия Гагарина прошли всероссийские массовые соревнования по уличному баскетболу «Оранжевый мяч».

Соревнования «Оранжевый мяч» проходят в большинстве регионов России в рамках реализации федерального проекта «Спорт – норма жизни» национального проекта «Демография» и направлены на популяризацию и дальнейшее развитие баскетбола 3х3 как доступного вида спорта среди жителей губернии.

Уличный баскетбол – зрелищная и динамичная игра. Игры всероссийского масштаба обязывают игру быть ошеломляющей по накалу спортивных эмоций. Две команды по 3 человека, половина площадки, быстрые матчи и постоянная борьба под кольцом – главные правила уличного баскетбола. Победителей определяли в 6 возрастных категориях. В самой младшей группе участвовали юные баскетболисты 2005 года рождения, в старшей – мужчины 2002 года рождения и старше.

«Оранжевый мяч» – масштабное событие среди любителей баскетбола. После трансляций с летних Игр-2020 в Токио, где баскетбол 3х3 впервые был включен в программу Олимпийских игр, он стал набирать еще большую популярность среди молодежи. В этом году в региональном турнире приняли участие 45 команд. Это отличный шанс каждому спортсмену реализовать себя, так как играть в уличный баскетбол может любой желающий», – прокомментировал Дмитрий Чесалин, руководитель управления развития физической культуры и массового спорта министерства спорта Самарской области.

Итоги турнира «Оранжевый мяч» (Самарская область):

Девушки 2005 год рождения:

ЛСД

Darkside

Паруссия

Юноши 2005 года рождения и младше:

На расслабоне на чиле

Парвеню

Дети Юры

Юниорки 2003-2004 год рождения:

KBL

Basketball ladies

КлубНика

Юниоры 2003-2004 года рождения:

AMG

КБЛ

Стрижи

Женщины 2002 года рождения и старше:

«Ромашки»

БК «Самара»

No Limits

Мужчины 2002 года и старше:

БК «Самара-2»

XXXWest

БК «Самара»

 

Фото:   пресс-служба облправительства

Теги: «Оранжевый мяч» итоги

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Экспертная комиссия конкурса рекомендовала 10 проектов к присуждению грантовых средств на общую сумму 6 178 000 рублей.
13 августа 2021, 16:17
Денис Рыбаков из Самарской области победил в грантовом конкурсе на «Тавриде»
Экспертная комиссия конкурса рекомендовала 10 проектов к присуждению грантовых средств на общую сумму 6 178 000 рублей. Общество
800
Победителями по пляжным дисциплинам стали участники: из Москвы, Санкт-Петербурга, Перми, Самары, Архангельска, Анапы, Волжского, Саратова, Энгельса, Казани.
02 августа 2021, 16:23
Подведены итоги Фестиваля пляжных видов спорта «Самара Open Комус Fest»
Победителями по пляжным дисциплинам стали участники: из Москвы, Санкт-Петербурга, Перми, Самары, Архангельска, Анапы, Волжского, Саратова, Энгельса, Казани. Спорт
842
Дмитрий Азаров оценил совместную работу с парламентариями.
06 июля 2021, 16:57
6 июля в Самаре состоялось последнее заседание губернской думы шестого созыва
Дмитрий Азаров оценил совместную работу с парламентариями. Политика
829
В центре внимания
Еще 447 жителей Самарской области заболели коронавирусом
15 августа 2021  13:36
Еще 447 жителей Самарской области заболели коронавирусом
874
Выяснилось, почему цветет Волга около Самары и Тольятти
14 августа 2021  13:59
Выяснилось, почему цветет Волга около Самары и Тольятти
1200
Еще 442 жителя Самарской области заболели коронавирусом
14 августа 2021  13:27
Еще 442 жителя Самарской области заболели коронавирусом
1277
Православные верующие отмечают Медовый спас и начало Успенского поста
14 августа 2021  12:30
Православные верующие отмечают Медовый спас и начало Успенского поста
1188
Аномальная жара не намерена покидать Самарскую область
13 августа 2021  13:48
Аномальная жара не намерена покидать Самарскую область
997
Весь список