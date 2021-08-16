В парке имени Гагарина прошли соревнования по уличному баскетболу «Оранжевый мяч»

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14 августа, в День физкультурника, в Самаре на баскетбольной площадке в парке имени Юрия Гагарина прошли всероссийские массовые соревнования по уличному баскетболу «Оранжевый мяч».

Соревнования «Оранжевый мяч» проходят в большинстве регионов России в рамках реализации федерального проекта «Спорт – норма жизни» национального проекта «Демография» и направлены на популяризацию и дальнейшее развитие баскетбола 3х3 как доступного вида спорта среди жителей губернии.

Уличный баскетбол – зрелищная и динамичная игра. Игры всероссийского масштаба обязывают игру быть ошеломляющей по накалу спортивных эмоций. Две команды по 3 человека, половина площадки, быстрые матчи и постоянная борьба под кольцом – главные правила уличного баскетбола. Победителей определяли в 6 возрастных категориях. В самой младшей группе участвовали юные баскетболисты 2005 года рождения, в старшей – мужчины 2002 года рождения и старше.

«Оранжевый мяч» – масштабное событие среди любителей баскетбола. После трансляций с летних Игр-2020 в Токио, где баскетбол 3х3 впервые был включен в программу Олимпийских игр, он стал набирать еще большую популярность среди молодежи. В этом году в региональном турнире приняли участие 45 команд. Это отличный шанс каждому спортсмену реализовать себя, так как играть в уличный баскетбол может любой желающий», – прокомментировал Дмитрий Чесалин, руководитель управления развития физической культуры и массового спорта министерства спорта Самарской области.

Итоги турнира «Оранжевый мяч» (Самарская область):

Девушки 2005 год рождения:

ЛСД

Darkside

Паруссия

Юноши 2005 года рождения и младше:

На расслабоне на чиле

Парвеню

Дети Юры

Юниорки 2003-2004 год рождения:

KBL

Basketball ladies

КлубНика

Юниоры 2003-2004 года рождения:

AMG

КБЛ

Стрижи

Женщины 2002 года рождения и старше:

«Ромашки»

БК «Самара»

No Limits

Мужчины 2002 года и старше:

БК «Самара-2»

XXXWest

БК «Самара»

Фото: пресс-служба облправительства