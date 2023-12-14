В «Орбите» прошел областной чемпионат по плаванию среди лиц с ОВЗ

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В спортивном комплексе «Орбита» прошел чемпионат Самарской области по плаванию среди лиц с ограниченными возможностями здоровья. Соревнования были посвящены Дню Героев Отечества. В нашей стране этот праздник – дань высочайшего государственного и общественного уважения к тем, кто удостоен самых почетных государственных наград – званий Героев Советского Союза, Российской Федерации, орденов Славы и Святого Георгия.



В турнире принял участие ветеран специальной военной операции Юрий Лобанов. По итогам турнира он завоевал две бронзовые награды.



Сегодня в Самарской области благодаря правительству региона и личному вниманию Губернатора Дмитрия Азарова большое значение уделяется физической реабилитации и социальной адаптации инвалидов с использованием методов адаптивной физической культуры и адаптивного спорта.