Я нашел ошибку
Главные новости:
«Кружева жизни» - так ласково называют маскировочные сети неравнодушные люди, которые собираются в Самаре в мастерских волонтерского сообщества «Самара для фронта».
"Кружева жизни" от самарского Росреестра
Горевший дом Челышева в Самаре закончат восстанавливать осенью 2024 года
Горевший дом Челышева в Самаре закончат восстанавливать осенью 2024 года
Первый этап Кубка России по синхронному катанию на коньках пройдет в Самарской области
Первый этап Кубка России по синхронному катанию на коньках пройдет в Самарской области
В одной из школ Тольятти учитель ударил ученика из-за драки
В одной из школ Тольятти учитель ударил ученика из-за драки
В Самаре снесут недостроенный подземный паркинг
В Самаре снесут недостроенный подземный паркинг
В Самаре состоится презентация документального фильма «Гейдаре Алиев. В России часть моей души»
ОДК-Кузнецов пригласил студентов Самарского Политеха на работу
ОДК-Кузнецов пригласил студентов Самарского Политеха на работу
Путин: никакой необходимости во второй волне мобилизации нет
Путин: никакой необходимости во второй волне мобилизации нет
Наверх
Самара  +29 °C, Тольятти  +29 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 89.89
-0.33
EUR 96.95
-0.45
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Самарские транспортные полицейские и общественники встретились с учащимися транспортного колледжа
Представленные на выставке «Россия» достижения вызывают гордость у 97% посетителей
В Самаре этой зимой будут работать 128 катков
Весь список
  • Персональные данные
Футбол в Самаре Спортивные мероприятия Спортивные достижения ЧМ-2018 Сочи-2014

В «Орбите» прошел областной чемпионат по плаванию среди лиц с ОВЗ

14 декабря 2023 11:52
137
В «Орбите» прошел областной чемпионат по плаванию среди лиц с ОВЗ

В спортивном комплексе «Орбита» прошел чемпионат Самарской области по плаванию среди лиц с ограниченными возможностями здоровья. Соревнования были посвящены Дню Героев Отечества. В нашей стране этот праздник – дань высочайшего государственного и общественного уважения к тем, кто удостоен самых почетных государственных наград – званий Героев Советского Союза, Российской Федерации, орденов Славы и Святого Георгия.

В турнире принял участие ветеран специальной военной операции Юрий Лобанов. По итогам турнира он завоевал две бронзовые награды.

Сегодня в Самарской области благодаря правительству региона и личному вниманию Губернатора Дмитрия Азарова большое значение уделяется физической реабилитации и социальной адаптации инвалидов с использованием методов адаптивной физической культуры и адаптивного спорта.

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Завтра на площади Славы в Самаре начинает работу ледовый каток
14 декабря 2023  13:31
Завтра на площади Славы в Самаре начинает работу ледовый каток
84
ремесленники Самарской области могут запустить онлайн-магазин на «Ярмарке Мастеров»
14 декабря 2023  09:19
Ремесленники Самарской области могут запустить онлайн-магазин на «Ярмарке Мастеров»
172
СНТ Красноглинского района Самары подключают к электричеству.
13 декабря 2023  14:35
Дмитрий Азаров поручил до конца года обеспечить резервные подключения электроэнергии к СНТ в Самаре
464
Представленные на выставке «Россия» достижения вызывают гордость у 97% посетителей
13 декабря 2023  13:21
Представленные на выставке «Россия» достижения вызывают гордость у 97% посетителей
485
Скоро в Самаре появится еще одна остановка
13 декабря 2023  12:57
Скоро в Самаре появится еще одна остановка
507
Весь список