В новом Дворце спорта в Самаре прошел турнир по керлингу

Я нашел ошибку
Главные новости:
Дмитрий Азаров подчеркнул, что и Сергей Федотов и Андрей Гадалин уже освобождены от исполнения своих профессиональных обязанностей.
Дмитрий Азаров заявил об отставке главы Жигулёвска и директора «СамРЭК» из-за срыва отопительного сезона
"Данная статья содержала недостоверную информацию".
Британская газета Daily Express извинилась за статью о "краже РФ формулы вакцины от коронавируса"
Глава региона пояснил, что в муниципальных образованиях сегодня разная эпидемиологическая ситуация. Есть населенные пункты, где практически нет заболевших.
Дмитрий Азаров рассказал, почему не во всех муниципалитетах перешли на дистанционное обучение
В случае чрезвычайной ситуации самарцев будут оповещать звонницы всех православных церквей
Людей возраста 65+ будут просить давать письменный отказ от вакцинации, с указанием того, кто посоветовал им сделать такой выбор «не в пользу жизни».
Дмитрий Азаров призвал не спекулировать на теме коронавируса и не отговаривать людей от вакцинации
До вступления в должность лица, избранного губернатором Ярославской области.
Врио главы Ярославской области назначен Михаил Евраев
Ключевыми вопросами обсуждения стали планы развития дорожно-транспортной сети в регионе.
Дмитрий Азаров провел совещание, приуроченное ко Дню работников дорожного хозяйства
Указ вступает в силу со дня его подписания
Путин назначил Миронова помощником президента, приняв его отставку с должности губернатора Ярославской области
Наверх
Самара  +9 °C, Тольятти  +9 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 71.88
0.24
EUR 83.09
0.16
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Жителей Самарской области приглашают принять участие в марафоне #ТолстойLIVE
В Самаре прошел юбилейный Фестиваль моды и театрального костюма «Поволжские сезоны Александра Васильева»
Дмитрий Азаров поставил задачу провести в ноябре месячник по безопасности дорожного движения
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Футбол в Самаре Спортивные мероприятия Спортивные достижения ЧМ-2018 Сочи-2014

В новом Дворце спорта в Самаре прошел турнир по керлингу

12 октября 2021 13:54
260
В новом Дворце спорта в Самаре прошел турнир по керлингу

В воскресенье, 10 сентября, в Самаре в новом ледовом Дворце спорта завершился чемпионат федеральных округов по керлингу. Данный турнир стал первым официальным соревнованием в новом спортивном объекте, который собрал команды из 6 регионов страны. Всего в состязаниях приняли участие 10 мужских и 10 женских команд.

 

Итоги командного турнира среди мужчин:

1 место – «Москвич» (Москва);

2 место — «Удмуртия-ВОГ» (Республика Удмуртия);

3 место – «Калининград-Медэксперт» (Калининградская область)

4 место – «Самарская область» (Самарская область).

Итоги командного турнира среди женщин:

1 место – «Москвич» (Москва);

2 место — «Самарская область-1» (Самарская область) — Безпризорнова Ирина, Богатова Полина, Богатова Софья, Кунц Валерия, Гайнуллова Аделя;

3 место – «Москвич-1» (Москва);

4 место – «Самарская область-2» (Самарская область).

«К сожалению, в связи с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией нам не удалось провести турнир в торжественной обстановке с приглашенными зрителями. Но, несмотря на это, наша новая арена произвела неизгладимое впечатление на наших гостей. По мнению экспертов по керлингу – главного судьи соревнований Антона Чащина, тренера сборной страны по керлингу на колясках Антона Батугина, а также спортсменов во главе с айсмейкером сборной страны Денисом Гальцовым, новый керлинг-центр в Самаре достоин проводить соревнования всероссийского и международного уровня», — поделился президент федерации керлинга Самарской области Виктор Богатов.

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Ключевыми вопросами обсуждения стали планы развития дорожно-транспортной сети в регионе.
12 октября 2021  20:12
Дмитрий Азаров провел совещание, приуроченное ко Дню работников дорожного хозяйства
159
в Самарской области снова стартовали проверки организации горячего питания школьников
12 октября 2021  13:59
В Самарской области снова стартовали проверки организации горячего питания школьников
325
Экономика Самарской области достигла допандемийного уровня по ряду показателей
12 октября 2021  13:40
Экономика Самарской области достигла допандемийного уровня по ряду показателей
290
Очередной скачок: за сутки в Самарской области выявили 726 новых случаев коронавируса
12 октября 2021  13:27
Очередной скачок: за сутки в Самарской области выявили 726 новых случаев коронавируса
367
Алексей Софронов: Основная проблема фуд-кортов - это большое скопление посетителей, которыми сложно управлять
12 октября 2021  12:53
Алексей Софронов: Основная проблема фуд-кортов - это большое скопление посетителей, которыми сложно управлять
545
Весь список