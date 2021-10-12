В новом Дворце спорта в Самаре прошел турнир по керлингу

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В воскресенье, 10 сентября, в Самаре в новом ледовом Дворце спорта завершился чемпионат федеральных округов по керлингу. Данный турнир стал первым официальным соревнованием в новом спортивном объекте, который собрал команды из 6 регионов страны. Всего в состязаниях приняли участие 10 мужских и 10 женских команд.

Итоги командного турнира среди мужчин:

1 место – «Москвич» (Москва);

2 место — «Удмуртия-ВОГ» (Республика Удмуртия);

3 место – «Калининград-Медэксперт» (Калининградская область)

4 место – «Самарская область» (Самарская область).

Итоги командного турнира среди женщин:

1 место – «Москвич» (Москва);

2 место — «Самарская область-1» (Самарская область) — Безпризорнова Ирина, Богатова Полина, Богатова Софья, Кунц Валерия, Гайнуллова Аделя;

3 место – «Москвич-1» (Москва);

4 место – «Самарская область-2» (Самарская область).

«К сожалению, в связи с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией нам не удалось провести турнир в торжественной обстановке с приглашенными зрителями. Но, несмотря на это, наша новая арена произвела неизгладимое впечатление на наших гостей. По мнению экспертов по керлингу – главного судьи соревнований Антона Чащина, тренера сборной страны по керлингу на колясках Антона Батугина, а также спортсменов во главе с айсмейкером сборной страны Денисом Гальцовым, новый керлинг-центр в Самаре достоин проводить соревнования всероссийского и международного уровня», — поделился президент федерации керлинга Самарской области Виктор Богатов.