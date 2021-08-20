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В «МТЛ Арена» пройдет Всероссийский турнир по греко-римской борьбе среди юношей «Новая Высота»
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В «МТЛ Арена» пройдет Всероссийский турнир по греко-римской борьбе среди юношей «Новая Высота»

20 августа 2021 09:40
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В соревнованиях примут участие более 300 спортсменов из 30 регионов России.

23 и 24 августа в Самаре, в УК «МТЛ Арена» пройдет II Всероссийский турнир по греко-римской борьбе среди юношей «Новая Высота» памяти заслуженного строителя России Игоря Найвальта.

В соревнованиях примут участие более 300 спортсменов из 30 регионов России. Схватки пройдут в 12 весовых категориях, от 42 до 120 кг. Турнир проводится Самарской областной федерацией спортивной борьбы при поддержке Правительства Самарской области, группы компаний «Волгатрансстрой» и фонда «Карелин-фонд».

Главной своей задачей организаторы турнира считают популяризацию борьбы, которая в России имеет большую и славную историю, пропаганду здорового образа жизни, повышения уровня мастерства юных спортсменов. Турнир включен в Единый календарный план межрегиональных, всероссийских, международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий на 2021 год, утвержденный Министерством спорта Российской Федерации. По итогам соревнований спортсменам, занявшим 1,2,3 места, присваивается спортивное звание «Кандидат в мастера спорта России» при условии выполнения требований и норм Единой Всероссийской спортивной классификации.

В качестве почетных гостей на церемонию открытия приглашены Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров; Герой России, сенатор РФ, трехкратный Олимпийский чемпион, многократный чемпион мира и Европы по греко-римской борьбе Александр Карелин; двукратный чемпион мира по греко-римской борьбе, двукратный чемпион Европы Александр Игнатенко; обладатель Кубка Мира по греко-римской борьбе, чемпион России Алексей Колесников, президент Самарской областной федерации спортивной борьбы Александр Живайкин, глава Группы компаний «Волгатрансстрой» Вячеслав Сонин.

Всероссийский турнир «Новая высота» по греко-римской борьбе проводится в память о знаковом для современной России человеке, строителе, благотворителе и меценате Игоре Найвальте. Под его руководством построены сотни километров железных и автодорог, миллионы квадратных метров жилья, более 30 крупных спортивных объектов и более 70 храмов по всей России. В Самаре под руководством Игоря Найвальта были возведены железнодорожный вокзал, храм великомученика Георгия Победоносца, жилой комплекс «Ладья» на самарской набережной, которые теперь являются визитной карточкой и гордостью города. Игорь Найвальт  сам занимался борьбой. И на протяжении всей жизни оказывал огромную поддержку развитию детско-юношеского спорта, тысячам спортсменов в России, был организатором большого количества спортивных соревнований! Турнир «Новая высота» – это дань памяти яркому, светлому, энергичному, целеустремленному человеку, который создавал современный облик новой, развивающейся, строящейся России и всеми силами способствовал укреплению духовных основ нашей страны.

Из-за действующих ограничений, связанных с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции, турнир пройдет в очно-заочном формате. Трансляция будет вестись в сети Интернет. К участию в турнире будут допущены спортсмены с отрицательными ПЦР-тестами, во время соревнований будет обеспечен масочный режим.

 

 

Теги: «МТЛ Арена» Всероссийский турнир Мероприятия

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