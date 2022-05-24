В Москве завершился второй этап Кубка России по пляжному теннису

Соревнования прошли в Национальном теннисном центре и собрали сильнейших спортсменов из Москвы, Самары, Рыбинска, Королева, Санкт-Петербурга, Челябинска, Энгельса и других городов. Представители Самарской области стали победителями и призерами соревнований в трех дисциплинах:
Мужской парный разряд:
Николай Гурьев (в паре с петербуржцем Иваном Сыровым) - золото;
Дмитрий Павлов (в паре с москвичом Максимом Иониным) - серебро;
Станислав Зайченко (в паре с москвичом Владиславом Зайченко) - бронза;
Женский парный разряд:
Ангелина Климук и Елизавета Ткаченко - серебро;
Дарья Каличинина (в паре с Анной Галенко из Санкт-Петербурга) - бронза.
Смешанный парный разряд:
Дмитрий Павлов и Елизавета Кудинова - золото;
Николай Гурьев и Дарья Каличинина - серебро.
Фото: минспорта СО