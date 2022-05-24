В Москве завершился второй этап Кубка России по пляжному теннису

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Соревнования прошли в Национальном теннисном центре и собрали сильнейших спортсменов из Москвы, Самары, Рыбинска, Королева, Санкт-Петербурга, Челябинска, Энгельса и других городов. Представители Самарской области стали победителями и призерами соревнований в трех дисциплинах:



Мужской парный разряд:

Николай Гурьев (в паре с петербуржцем Иваном Сыровым) - золото;

Дмитрий Павлов (в паре с москвичом Максимом Иониным) - серебро;

Станислав Зайченко (в паре с москвичом Владиславом Зайченко) - бронза;



Женский парный разряд:

Ангелина Климук и Елизавета Ткаченко - серебро;

Дарья Каличинина (в паре с Анной Галенко из Санкт-Петербурга) - бронза.



Смешанный парный разряд:

Дмитрий Павлов и Елизавета Кудинова - золото;

Николай Гурьев и Дарья Каличинина - серебро.

Фото: минспорта СО