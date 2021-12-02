В Москве состоялся финальный этап Кубка России по пляжному теннису

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В Москве в Центре пляжных видов спорта «Лето» состоялся финальный этап Кубка России по пляжному теннису.

В этом году Кубок России проводился по новой схеме с четырьмя этапами и финалом, в котором соперничали по 8 сильнейших пар - лидеров сезона. Соревнования проводились в парных и смешанном парном разрядах. Представители Самарской области завоевали 6 медалей:

Гурьев Николай (ГАУ СШОР №1, мужской парный разряд) - золото;

Павлов Дмитрий (МБУ СШОР №6, смешанный парный разряд) - золото;

Павлов Дмитрий (МБУ СШОР №6, мужской парный разряд - серебро);

Киргизова Екатерина (женский парный разряд) - серебро;

Никоян Людмила (женский парный разряд)- серебро;

Злобина Валерия (смешанный парный разряд) - серебро.

Фото: минспорт СО