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В Москве состоялся финальный этап Кубка России по пляжному теннису

2 декабря 2021 14:24
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Представители Самарской области завоевали 6 медалей.

В Москве в Центре пляжных видов спорта «Лето» состоялся финальный этап Кубка России по пляжному теннису.

В этом году Кубок России проводился по новой схеме с четырьмя этапами и финалом, в котором соперничали по 8 сильнейших пар - лидеров сезона. Соревнования проводились в парных и смешанном парном разрядах. Представители Самарской области завоевали 6 медалей:

Гурьев Николай (ГАУ СШОР №1, мужской парный разряд) - золото;
Павлов Дмитрий (МБУ СШОР №6, смешанный парный разряд) - золото;
Павлов Дмитрий (МБУ СШОР №6, мужской парный разряд - серебро);
Киргизова Екатерина (женский парный разряд) - серебро;
Никоян Людмила (женский парный разряд)- серебро;
Злобина Валерия (смешанный парный разряд) - серебро.

 

Фото:   минспорт СО

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