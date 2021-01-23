В Минспорта СО объяснили, для чего "Чайку" огородили забором

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Ограждение необходимо для того, чтобы ограничить несанкционированный въезд транспорта на лыжные трассы спортбазы. Общая длина установленных заборов составляет всего 400 метров, сообщило региональное министерство спорта.

На днях жители областного центра выразили недовольство по поводу того, что вокруг лыжной базы "Чайка" установили ограждение.



На жалобу спортсменов оперативно отреагировали в Минспорта региона. В ведомстве рассказали, что это необходимо для того, чтобы ограничить несанкционированный въезд транспорта на лыжные трассы.



- Регулярно квадроциклы, автомобили, снегоходы заезжают на трассы, на подготовку которых уходит много сил и времени. Это также создает угрозу для посетителей базы. Учреждение поставило ограждения лишь в отдельных местах - там, где могут быть, или уже были выезды на трассу, - сообщают в Минспорта.



Общая территория базы составляет 48 гектаров, а общая длина лыжных трасс - 35 километров. Установленные заборы занимают лишь порядка 400 метров.



Второй причиной возведения ограждений стало выполнение требований федерального законодательства по обеспечению безопасности объекта. Лыжная база "Чайка" - государственный учебно-спортивный центр, и Минспорта обязано соблюдать эти правила.



Также в ведомстве прояснили вопрос с оставлением личных вещей в помещениях. Для этого специально работают камеры хранения. В помещении проката - 40 рублей в день, 20 рублей - для льготной категории граждан. Камера хранения на улице - 20 рублей в час.



Минспорта напоминает, что база "Чайка" была и остаётся бесплатной и доступной для всех желающих. Плату за вход вводить не планируется.



С начала зимнего сезона базу посетили десятки тысяч любителей спорта и активного отдыха, передает sova.info.