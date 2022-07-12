В Минске завершился третий этап международных соревнований по современному пятиборью «Кубок имени Павла Леднева»

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В состязаниях приняли участие сильнейшие пятиборцы России и Беларуси. Напомним, что турнир был организован совместно Федерациями современного пятиборья России и Беларуси, чтобы спортсмены получали соревновательную практику после отстранения их от международных соревнований Международным союзом современного пятиборья (UIPM).



Отметим, что российские и белорусские пятиборцы входят в мировую элиту этого вида спорта. На протяжении последних лет спортсмены этих двух стран регулярно становились победителями чемпионатов мира. Прошедшие соревнования в очередной раз подтвердили высокий уровень мастерства ведущих спортсменов России и Беларуси. Хорошим стимулом для участников стал и призовой фонд, сопоставимый по размеру с гонорарами, предусмотренными на этапах Кубка мира.



Победителем мужского турнира стал спортсмен Самарской области, участник Олимпийских игр в Токио Александр Лифанов, набравший 1514 баллов. Второе и третье места заняли белорусы Максим Марук (1510) и Евгений Орел (1508).



Обратим внимание, что для Лифанова это вторая победа на Кубке Леднева. Ранее спортсмен выиграл стартовый этап турнира, который прошел в Минске в мае.

Фото: минспорт СО