В Майкопе прошел финал первенства России по гандболу среди девушек 2010 года рождения

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В соревнованиях приняли участие гандболистки из Краснодарского края, Ленинградской, Самарской, Московской областей, а также из Ростова-на-Дону, Астрахани, Майкопа и Москвы.



Прежде чем попасть в финальную часть Всероссийских соревнований, команды прошли два этапа. Сначала участники отсеились в межрегиональных турнирах, а затем поборолись за путевки в полуфинале. В финальной части 12 лучших команд жеребьевкой были разделены на две группы. Две лучшие команды из каждой определили итоговые места.



В полуфинал со стопроцентным результатом вышли первая команда Тольятти, возглавляемая олимпийской чемпионкой Ириной Близновой и волгоградское "Динамо". Пары им составили СШОР им. В.А. Гладченко (Астрахань) и СШОР №47 (Москва). Тольяттинки разгромили московскую команду со счетом - 32:8, а «Динамо» уступило астраханкам (16:20).



В финале тольяттинские гандболистки обыграли СШОР им. В.А. Гладченко - 28:17 и завоевали золотые медали турнира. Бронза - у волгоградского "Динамо".

Фото: минспорта СО